A Tanger, des objets tombés du ciel sous forme de boules de feu, la nuit du 20 au 21 juin vers 1 heure du matin, ont attisé la curiosité des internautes. Des théories farfelues autour de leur origine se sont multipliées. La fondation Attarik pour les météorites et les sciences planétaires vient tout juste d'expliquer ce qui était un mystère.

Un phénomène lumineux a été vu et enregistré par plusieurs personnes dans le Nord du Maroc et le Sud de l’Espagne au cours de la nuit du 20 au 21 juin 2022, vers 1 heure du matin. Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent un objet lumineux se déplaçant à plus faible vitesse qu’un météore et qui s’est fracturé dans l’atmosphère en plusieurs morceaux de différentes tailles. Le phénomène a duré environ 14 secondes.

Selon la fondation Attarik pour les météorites et les sciences planétaires, il s’agirait des débris de la navette spatiale chinoise «Shenzou 14» (selon la base de données des débris spatiaux utilisée par les centres de recherche internationaux et les agences spatiales), lancée le 5 juin 2022 et transportant trois astronautes à la station spatiale chinoise «Tiangong».

La chute de ces débris sur terre était programmée aussi bien concernant l’endroit que le moment, explique la fondation, qui ajoute que les caméras du réseau MOFID (Moroccan Observatory for Fireball Detections), un jeune réseau de caméras monté par la fondation elle-même, notamment celle installée à l’Université Al Akhawayne à Ifrane (la mieux positionnée pour capter ce météore), n’ont pas pu enregistrer ce phénomène en raison de la présence de nuages.

Plusieurs vidéos et photos ont été publiées sur les réseaux sociaux, qui documentent ce phénomène lumineux. Certains ont évoqué une chute de météorites alors que d’autres ont pointé du doigt les dernières capsules envoyées dans l’espace par la société «Space X» ou encore la chute d’une partie d’une fusée chinoise.