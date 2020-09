© Copyright : DR

En deux jours, soit les 7 et 8 septembre, la préfecture de Casablanca a enregistré 1.044 nouvelles contaminations au Covid-19 et 20 décès. Cette situation ne s’améliore pas. Au contraire, elle empire.

Sur les 1.368 nouveaux cas de contamination recensés au Maroc voici deux jours, le 7 septembre, 416 ont été enregistrés à la préfecture de Casablanca. Le lendemain, soit le 8 septembre, cette tendance n’a pas évolué et la même préfecture a enregistré 628 cas sur les 1.941 cas relevés au Maroc. Et, pour ces deux derniers jours également, Casablanca a payé un lourd tribut, avec 20 décès à déplorer.

Ce mercredi 9 septembre, la situation empire, même. Sur les 2.175 cas recensés au niveau national, Casablanca à elle seule en compte 959, soit encore l'essentiel des cas relevés dans la région Casablanca-Settat (1.169), sans parler de six décès.

Cette situation renforce les craintes des autorités locales et sanitaires, comme l’a rappelé ce cri d'alerte, lancé lundi dernier par Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé.

Dans un entretien avec l’agence MAP, le ministre a donné un début d’explication à cette explosion des cas de contamination à Casablanca.

«Le nombre de cas asymptomatiques (à Casablanca, Ndlr) est égal au nombre des cas symptomatiques», a-t-il expliqué, ajoutant que «cela explique qu'il y ait une forte propagation du virus aujourd’hui et que les malades qui sont symptomatiques vont prendre le dessus sur les cas asymptomatiques, ce qui représenterait un danger pour l'infrastructure hospitalière et un risque de saturation dans les jours à venir».

«Nous avons fait le nécessaire pour endiguer la propagation du virus à Casablanca avec des mesures de bouclage, des cordons sanitaires et sécuritaires, la limitation de l'activité et au niveau de la communication, pour inciter les gens à se conformer aux mesures barrières, mais en vain, et nous constatons toujours une recrudescence importante», a regretté Khalid Aït Taleb.

«Nous risquons d'être submergés par le virus. Dès lors, des mesures drastiques s'imposent, sinon la situation risque d'être incontrôlable dans les jours à venir», a-t-il indiqué.

Ces craintes deviennent malheureusement une réalité pour les Casablancais.