​​Les éléments des douanes relevant de la direction régionale de l’Administration des douanes et des impôts indirects (ADII) de l’Oriental ont saisi, vendredi 17 décembre 2021, au port de Nador, une grande quantité d’accessoires de téléphones mobiles d’une valeur totale de plus de 2,5 millions de dirhams (MDH).

Ces marchandises ont été importées selon de procédés frauduleux et sans déclaration préalable, dans le but d’éviter de payer les droits de douane et d’échapper au contrôle strict des normes imposées sur ce genre de produits contrefaits, qui constituent un danger pour les usagers au vu des accidents et incendies qu’ils peuvent provoquer, selon un communiqué de la direction régionale de l’Administration des douanes et des impôts indirects de l’Oriental.

Cette quantité de marchandises a été découverte à l’intérieur d’un conteneur dont le propriétaire a tenté de la faire introduire de manière illégale au Maroc, a souligné le communiqué, précisant qu’il s’agit de 132.176 chargeurs électriques de téléphones mobiles, 101.000 chargeurs électriques utilisés dans les voitures, 10.000 batteries pour téléphones portables et 4.985 pièces d’accessoires divers pour téléphones.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la mobilisation permanente des éléments de la direction régionale des douanes de l’Oriental pour lutter contre toutes les formes de fraude et de contrebande, s’ajoute à une série d’importantes opérations réalisées cette année par les éléments des douanes opérant au port de Nador.

Ces opérations, qui ont permis de faire avorter des tentatives de contrebande grâce à l’utilisation du système d’analyse des risques, sont le résultat des efforts continus et de l’approche préventive adoptée par la direction des douanes en matière de protection de la santé et de la sécurité des citoyens, a affirmé la même source.