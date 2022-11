© Copyright : DR

Kiosque360. La police judiciaire de Nador a arrêté, dimanche dernier, un ingénieur d’État accusé d’avoir ouvert un bar clandestin dans la station balnéaire Bocana. Le propriétaire du local et deux serveurs ont été également interpellés. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Les éléments de la police judiciaire de Nador ont déféré, ce mardi 15 novembre, devant le procureur du roi quatre personnes accusés d’avoir ouvert et exercé dans un bar clandestin. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mercredi 16 novembre, que c’est un ingénieur d’État qui gérait ce débit de boissons illégal.

Les quatre prévenus, parmi lesquels se trouve une fille, ont été arrêtés en flagrant délit lors d’une descente policière effectuée, dimanche dernier, dans le bar clandestin situé dans la station balnéaire Bocana Beach. Le gérant et resté silencieux quand les policiers lui ont demandé s’il a obtenu une licence d’alcool.

Lors de l’audition, les policiers ont été surpris par le fait que le gérant du bar illicite ait un diplôme d’ingénieur d’État et qu’il soit responsable de la succursale du centre régional d’investissement de Nador. Selon une source proche de l’enquête, le mis en cause passait son temps à s’occuper du bar et à accueillir les clients au lieu d’étudier les dossiers des investisseurs qui s’entassaient sur son bureau.Outre le gérant, les éléments de la police judiciaire ont procédé à l’arrestation du propriétaire du local, d’une serveuse et d’un aide-serveur. Les perquisitions effectuées dans le bar clandestin ont permis de saisir 104 bouteilles de vin, des réfrigérateurs ainsi qu’un ordinateur.

Informé, le parquet a décidé de placer en garde à vue le propriétaire du local ainsi que le gérant et de poursuivre les deux autres accusés en état de liberté provisoire. Il faut rappeler que l’ingénieur a été nommé par le gouverneur, en mars 2020, directeur provincial de l’investissement après avoir exercé comme cadre au sein de l’Agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica. Une nomination qui visait à injecter du sang neuf dans la direction de cet établissement chargé d’accompagner les investissements et les grands chantiers.