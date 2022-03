© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360 (capture image vidéo)

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a procédé hier, mardi 22 mars 2022, à l’inauguration d’un centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires et d’un «espace santé jeunes», dans la commune de Ain Chkef, relevant de la province de Moulay Yaâcoub. Les images.

Accompagné du gouverneur de la province de Moulay Yaâcoub, Abdelaouahab Fadel, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a visité les services de ces deux établissements médicaux construits sur une superficie de 2.800 m², dans le cadre de la restructuration du système national de santé.

«Conformément au hautes instructions du roi Mohammed VI, il a été question de procéder à la construction d'un centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires et d'un espace santé jeunes. Ces deux centres médicaux qui s’inscrivent dans le cadre de la politique de proximité et la stratégie adoptées par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, offriront de meilleures prestations de santé, et permettront de réduire le temps de déplacement et le coût des soins pour les citoyens», a indiqué Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé, interrogé par Le360.

C'est en effet dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale, et de programme de réduction des disparités territoriales et sociales, que l’espace de santé dédié aux jeunes a été réalisé, pour un coût total estimé à 30,65 millions de DH.

Equipé de matériel biomédical et logistique modernes et de haute qualité, cette structure médicale dispose d’une équipe qualifiée pour assurer de manière efficiente et efficace les missions qui lui incombent.

Cette structure est également composée d’un espace d’accueil et d’orientation, de salles de consultations médicales et de soins, de médecine générale, de consultations spécialisées, de médecine bucco-dentaire, d’une salle d’examen de la vue, d’une salle de soins infirmiers et de dépistage du VIH, d’un espace d’écouté et de sensibilisation, d’une médiathèque, d’une pharmacie, en plus d’un espace sportif et d’autres installations.

Cet «espace santé jeunes» qui cible principalement les jeunes de Moulay Yaâcoub et périphéries dont l’âge varie entre 10 et 25 ans, contribuera à l’amélioration de leur santé en leur proposant plusieurs services médicaux comme l’écoute, le soutien psychologique, la sensibilisation et l’orientation pour répondre aux besoins spécifiques de chacun.

Le «centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires», a quant à lui été construit dans le cadre du même partenariat entre le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et le programme de réduction des disparités territoriales et sociales, pour une enveloppe budgétaire approximative de 51,99 millions de DH.

Cet espace médical est composé d’un espace d’accueil et d’orientation, d’une salle de consultations médicales et d’une autre de consultations médicales spécialisées, d’une salle d’examen radiologique, d’une salle de soins, d’une salle d’examen fonctionnel, en plus de deux laboratoires, d’une unité de traitement des déchets de laboratoire, d’une pharmacie, d’une unité administrative, d’une salles d’archives et d’autres installations.

Equipé de matériel biomédical et logistique modernes et de haute qualité, cette structure permettra de détecter et d’émettre un diagnostic précoce de la tuberculose, mais également de prendre en charge et d’assurer le suivi des patients atteints de tuberculose et de maladies respiratoires dans la province de Moulay Yaâcoub.

L'équipe médicale affectée à cet établissement hospitalier est composée d’un médecin spécialiste des maladies respiratoires et de la tuberculose, d’un médecin généraliste, en plus de membres du personnel infirmier, technique et administratif pour assurer les prestations de santé aux patients, et de ce fait contribuer au renforcement de l’offre sanitaire au niveau de la province et à la réduction du nombre de personnes touchées par l’infection ou par toute autre forme de maladie respiratoire. Il s’agit aussi de rapprocher et améliorer les services de santé au bénéfice de la population des zones avoisinantes.