Kiosque360. Les éléments de la gendarmerie de Mohammedia ont saisi, samedi dernier, plus de 10 tonnes de produits alimentaires avariés qui étaient stockés dans un dépôt clandestin.

Les éléments du service judiciaire de la gendarmerie de Mohammedia ont saisi, samedi dernier, plus de 10 tonnes de produits alimentaires avariés. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mardi 28 septembre, que ces produits importés ou fabriqués localement étaient stockés dans un dépôt récemment loué par les membres d’un réseau, tous originaires du nord. C’est à la suite d’une information parvenue aux gendarmes qu’une descente a été effectuée dans ce local souvent déserté par les mis en cause. Ils ne le fréquentaient que pendant la nuit pour charger les aliments avariés dans des voitures, avant de les écouler sur les marchés de Mohammedia, Casablanca et ses régions.

Les perquisitions ont permis de trouver des boîtes de conserve, des tablettes de chocolat, des boîtes de Chips, ainsi que des produits pasteurisés, dont une grosse quantité de lait d’origine espagnole. Une commission de l’ONSSA (Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires) a découvert que plus de trois tonnes de ces produits portaient des dates de péremption falsifiées. Ainsi, ces aliments, qui présentaient un danger pour la santé publique et notamment pour les enfants, ont été détruits sur ordre des autorités locales.





Le quotidien Assabah rapporte que les membres de la commission de l’ONSSA ont prélevé des échantillons du reste des produits stockés pour les analyser, avant de les détruire à leur tour. Des sources proches de l’enquête indiquent que les gendarmes ont entamé leurs recherches et leurs investigations pour identifier et localiser les membres de ce réseau. Il s'avère que la plupart d’entre eux sont originaires des villes du nord et qu’ils s’activaient, depuis longtemps, dans le trafic clandestin des produits alimentaires avariés. Les enquêteurs ont lancé à leur encontre un avis de recherche à l’échelle nationale.