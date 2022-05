© Copyright : Ministère qatari de l'Intérieur

Le président du conseil des ministres du Qatar et le directeur général de la Sécurité publique qatari ont reçu hier, mercredi 25 mai 2022, Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, à l'occasion de la tenue du Salon international de la sécurité terrestre et de la défense civile, le «Milipol Qatar 2022».

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), s’est entretenu hier, mercredi 25 mai 2022, avec de hauts responsables qataris.

Ces rencontres ont eu lieu à l'occasion de la participation du Maroc au Salon international de la sécurité intérieure et de la défense civile, le «Milipol Qatar 2022», qui se tient du 24 au 26 mai, et qui est consacré à la sécurité intérieure des pays.

Selon les tweets du ministère qatari de l'Intérieur, Abdellatif Hammouchi a successivement été reçu par le cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz al-Thani, président du conseil des ministres du Qatar, et par Saad bin Jassim Al-Khulaifi, directeur général de la Sécurité publique.

Les relations bilatérales entre le Maroc et le Qatar, de même que les moyens à même de les renforcer, notamment dans le domaine sécuritaire, ont été au centre de ces entretiens, indiquent ces mêmes tweets.

Les médias qataris ont, de leur côté, révélé l'intérêt qu’accorde le Qatar au Royaume ainsi que sa volonté de bénéficier de l'expérience marocaine dans le domaine de la sécurité, notamment en ce qui concerne la sécurisation des matchs de football, à l'approche de la Coupe du monde 2022.

C’est ainsi que le cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz al-Thani a mis en avant la volonté du Qatar d’organiser cet événement sportif dans «les plus hauts niveaux de sécurité et de sûreté de l'histoire des Coupes du monde».

Le Salon international de la sécurité intérieure et de la défense civile «Milipol Qatar 2022» a vu la participation de plusieurs ministres et de hauts responsables du maintien de l’ordre de 16 pays, dont le Koweït, Oman, le Maroc, la Jordanie, le Liban, la Palestine, l'Algérie, le Soudan, le Mali, la France, l'Allemagne, la Moldavie, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, l’Azerbaïdjan et le Tadjikistan.

Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, avec Saad bin Jassim Al-Khulaifi, directeur général de la sécurité publique qatarie.

