La vallée des gorges du Dadès, entre les douars de Boulemane et M'semrir (Souss-Massa) est longue de 25 km. Ses premiers habitants s'y sont installés pour la plupart au milieu du XIXe siècle, et venaient de centres urbains alentour, à l'époque de gros bourgs: Ouarzazate, Zagora, etc.