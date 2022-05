Fès. Les Saadiens prennent la ville en 1554, qu'ils disputent aux Turcs d'Alger, qui s'en emparent une nouvelle fois en 1576. Les Saadiens font alors de Marrakech leur capitale et le stratagème turc est déjoué par Ahmed al-Mansour, lors de la bataille des Trois Rois, en 1578.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 20 mai 2022.

- Il fera encore chaud et le chergui soufflera par endroits à l’intérieur des terres dans le nord du Royaume, y compris dans le nord de l’Oriental, ainsi que dans la régions de Souss-Massa, mais aussi dans l’ensemble du Sahara, y compris à Guelmim-Oued Noun et à l’extrême sud-est.

- Des bancs de brume circuleront par endroits ce matin et la nuit suivante le long des côtes au nord du pays, y compris dans la rive méditerranéenne, probablement dans le nord de l’Oriental, de même que le long des côtes entre Agadir et Tan-Tan.

- Des nuages denses et à basse altitude seront à l’origine d’une bruine par endroits le long des côtes entre Agadir et Tarfaya.

- Des nuages relativement denses caractériseront le ciel au-dessus des montagnes de l’Atlas, celles du Rif, de même que dans l’ensemble de la moitié nord du Royaume. Risque d’orages et de gouttes de pluie éparses.

- Fortes rafales de vent à Tanger et sa région, dans la chaîne de l’Atlas, de même que le long des côtes au sud du pays.

- Chasse-sable par endroits à l’intérieur des terres au Sahara, dans le Tafilalet et le sud de l’Oriental.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, ainsi qu’entre Tarfaya et Boujdour, agitée à forte dans le détroit et entre Tanger et Larache. La houle sera peu agitée à agitée ou agitée ailleurs dans le reste des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 20 mai 2022.

Oujda : min (+18°C) ; max (+41°C)

Bouarfa : min (+20°C) ; max (+35°C)

Al Hoceïma : min (+19°C) ; max (+28°C)

Tétouan : min (+17°C) ; max (+23°C)

Sebta : min (+18°C) ; max (+23°C)

Mellilia : min (+19°C) ; max (+25°C)

Tanger : min (+20°C) ; max (+29°C)

Kénitra : min (+17°C) ; max (+44°C)

Rabat : min (+17°C) ; max (+35°C)

Casablanca : min (+17°C) ; max (+28°C)

El Jadida : min (+18°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+19°C) ; max (+41°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+26°C)

Khouribga : min (+24°C) ; max (+40°C)

Beni Mellal : min (+25°C) ; max (+41°C)

Marrakech : min (+23°C) ; max (+40°C)

Meknès : min (+20°C) ; max (+41°C)

Fès : min (+19°C) ; max (+42°C)

Ifrane : min (+18°C) ; max (+31°C)

Taounate : min (+27°C) ; max (+41°C)

Errachidia : min (+24°C) ; max (+38°C)

Ouarzazate : min (+23°C) ; max (+37°C)

Agadir : min (+16°C) ; max (+25°C)

Essaouira : min (+16°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+29°C)

Smara : min (+19°C) ; max (+34°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+21°C) ; max (+36°C)

Lagouira : min (+18°C) ; max (+28°C).