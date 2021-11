© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 23 novembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps relativement froid, gel par endroits dans les reliefs de l'Atlas, le Rif, le Tafilalet et le sud de l’Oriental.

- Pluies et averses dans le Saïss, le Rif, le nord de l’Oriental, les Hauts Plateaux, le Gharb, la Chaouia, les Doukkala, les plaines de Abda et du Tadla, généralement le long des côtes et des plaines entre les villes de Kenitra et d’Essaouira, mais aussi dans le Moyen Atlas.

- Quelques ondées éparses concerneront les reliefs du Rif et la rive méditerranéenne.

- Ciel passagèrement nuageux vers Tanger et peu nuageux partout ailleurs où il ne pleuvra pas au Maroc.

- Rafales de vent relativement fortes par moments vers Tanger, dans l’Oriental, l’Atlas et les côtes près d’Agadir.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Boujdour, peu agitée ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 23 novembre 2021.



Oujda : min (+10°C) ; max (+19°C)

Bouarfa : min (+4°C) ; max (+17°C)

Al Hoceïma : min (+10°C) ; max (+14°C)

Tétouan : min (+11°C) ; max (+15°C)

Sebta : min (+9°C) ; max (+16°C)

Melilla : min (+11°C) ; max (+16°C)

Tanger : min (+11°C) ; max (+15°C)

Kénitra : min (+12°C) ; max (+14°C)

Rabat : min (+11°C) ; max (+15°C)

Casablanca : min (+12°C) ; max (+26°C)

El Jadida : min (+13°C) ; max (+17°C)

Settat : min (+11°C) ; max (+21°C)

Safi : min (+13°C) ; max (+21°C)

Khouribga : min (+7°C) ; max (+18°C)

Beni Mellal : min (+8°C) ; max (+20°C)

Marrakech : min (+11°C) ; max (+22°C)

Meknès : min (+8°C) ; max (+13°C)

Fès : min (+9°C) ; max (+13°C)

Ifrane : min (+5°C) ; max (+7°C)

Taounate : min (+9°C) ; max (+12°C)

Errachidia : min (+5°C) ; max (+17°C)

Ouarzazate : min (+5°C) ; max (+20°C)

Agadir : min (+13°C) ; max (+22°C)

Essaouira : min (+12°C) ; max (+20°C)

Laâyoune : min (+16°C) ; max (+26°C)

Smara : min (+15°C) ; max (+25°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+19°C) ; max (+30°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+29°C).