Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 22 décembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps relativement froid, la matinée et la nuit, sur l'Atlas.

- Temps souvent nuageux et pluvieux avec risque d'orages sur les régions du Nord, le Rif, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas, la Méditerranée et l’Oriental.

- Ciel passagèrement nuageux avec faibles pluies sur le Centre, l’Anti-Atlas et les versants sud-est.

- Chutes de neige sur le Haut Atlas avec quelques flocons sur le Moyen Atlas.

- Quelques formations brumeuses localisées sur les côtes sud.

- Temps stable et clair à peu nuageux ailleurs.

- Chasse-sables par endroits sur le sud du pays.

- Rafales de vents modérées à localement assez fortes par endroits sur les plaines centre.

- Températures minimales de l’ordre de -02/05°C sur l’Atlas, 04/11°C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux, le Saiss et les versants sud-est, 09/17°C sur le Nord, le Centre, l’extrême Sud-Est et les Provinces du Sud.

- Températures maximales de l’ordre de 06/13°C sur l’Atlas, 13/20°C sur le Rif, la Méditerranée, l’Oriental, le Nord et les versants sud-est, 15/22°C sur le Centre, l’extrême Sud-Est et les côtes atlantiques et de 24/31°C partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tan Tan et Boujdour et agitée à forte ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 22 décembre 2021:

- Oujda : min (+7°C) ; max (+18°C)

- Bouarfa : min (+4°C) ; max (+14°C)

- Al Hoceima : min (+ 10 °C) ; max (+17°C)

- Tétouan : min (+11°C) ; max (+17°C)

- Sebta : min (+11°C) ; max (+16°C)

- Mellilia : min (+11°C) ; max (+18°C)

- Tanger : min (+13°C) ; max (+19°C)

- Kénitra : min (+10°C) ; max (+19°C)

- Rabat : min (+11°C) ; max (+19°C)

- Casablanca : min (+13°C) ; max (+18°C)

- El Jadida : min (+14°C) ; max (+19°C)

- Settat : min (+10°C) ; max (+17°C)

- Safi : min (+11°C) ; max (+19°C)

- Khouribga : min (+10°C) ; max (+14°C)

- Béni Mellal : min (+11°C) ; max (+17°C)

- Marrakech : min (+11°C) ; max (+21°C)

- Meknès : min (+10°C) ; max (+17°C)

- Fès : min (+9°C) ; max (+16°C)

- Ifrane : min (+3°C) ; max (+8°C)

- Taounate : min (+10°C) ; max (+16°C)

- Errachidia : min (+6°C) ; max (+17°C)

- Ouarzazate : min (+5°C) ; max (+14°C)

- Agadir : min (+16°C) ; max (+22°C)

- Essaouira : min (+15°C) ; max (+20°C)

- Laâyoune : min (+15°C) ; max (+27°C)

- Smara : min (+16°C) ; max (+26°C)

- Dakhla : min (+15°C) ; max (+28°C)

- Aousserd : min (+15°C) ; max (+27°C)

- Lagouira : min (+17°C) ; max (+28°C)