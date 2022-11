Mosquée Koutoubia, édifice religieux construit au XIIe siècle à Marrakech. Repère urbain et symbole important de la ville, la Koutoubia a été équipée en 2016 de panneaux et de chauffe-eaux solaires, et de lampes à LED éco-énergétiques.

Voici les prévisions météorologiques, établies par la Direction générale de la météorologie, pour le samedi 26 novembre 2022.

- Il fera froid au matin et à la nuit tombée dans les montagnes du Rif et de l’Atlas, mais aussi dans l'Oriental et les Hauts Plateaux.

- Bancs de brume le long de la rive méditerranéenne et du littoral atlantique, un temps brumeux qui pourra s’étendre à l’intérieur des terres des plaines du Gharb et du Souss.

- Chasse-sable à l’intérieur des terres au Sahara.

- Mercure généralement en hausse par rapport à hier.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, forte à agitée entre Tanger et Tarfaya, peu agitée à agitée dans le détroit, ainsi qu’entre Tarfaya et Boujdour, et peu agitée de Boujdour à Lagouira.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 26 novembre 2022.

Oujda : min (+9°C) ; max (+21°C)

Bouarfa : min (+7°C) ; max (+20°C)

Al Hoceïma : min (+11°C) ; max (+22°C)

Tétouan : min (+12°C) ; max (+17°C)

Sebta : min (+13°C) ; max (+17°C)

Melilia : min (+11°C) ; max (+21°C)

Tanger : min (+12°C) ; max (+20°C)

Kénitra : min (+13°C) ; max (+27°C)

Rabat : min (+11°C) ; max (+24°C)

Casablanca : min (+13°C) ; max (+23°C)

El Jadida : min (+14°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+12°C) ; max (+28°C)

Safi : min (+14°C) ; max (+31°C)

Khouribga : min (+11°C) ; max (+27°C)

Beni Mellal : min (+12°C) ; max (+26°C)

Marrakech : min (+12°C) ; max (+28°C)

Meknès : min (+10°C) ; max (+28°C)

Fès : min (+10°C) ; max (+25°C)

Midelt : min (+7°C) ; max (+19°C)

Ifrane : min (+5°C) ; max (+21°C)

Taounate : min (+10°C) ; max (+27°C)

Errachidia : min (+9°C) ; max (+24°C)

Ouarzazate : min (+9°C) ; max (+23°C)

Agadir : min (+12°C) ; max (+30°C)

Essaouira : min (+14°C) ; max (+21°C)

Laâyoune : min (+14°C) ; max (+33°C)

Smara : min (+14°C) ; max (+30°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+18°C) ; max (+31°C)

Lagouira : min (+17°C) ; max (+31°C).