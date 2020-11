Barrage de Lalla Takerkoust (à 40 km de Marrakech). Ce lac artificiel, construit entre 1929 et 1935, s’étend sur 7 km, irrigue la plaine du Haouz et fournit Marrakech en électricité. La zaouïa de Lalla Takerkoust a été recouverte par l'eau de ce barrage.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 1er novembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Des nuages à basse altitude et denses circuleront dans le ciel des côtes et les plaines au nord et au centre du Royaume ainsi que sur le littoral méditerranéen, et s'accompagneront de formations brumeuses ou parfois de bruine par endroits.

- Le ciel sera peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas, avec des ondées éparses.

- Ailleurs le temps sera stable et le ciel clair à peu nuageux.

- Vent faible à modéré de secteur nord à Est sur les Provinces du Sud, de secteur Est sur le Tafilalet et de nord à ouest ailleurs.

- Les températures minimales seront de l'ordre de 5°C à 10°C sur les reliefs, la région d'Oulmès, et les Hauts plateaux orientaux, de 16°C à 22°C dans le Souss et les Provinces du Sud et de 10°C à 16°c en général ailleurs.

- Les températures maximales seront de l'ordre de 20°C à 25°C sur les reliefs, l'Oriental, la Méditerranée, les côtes au nord et le Tafilalet, de 25°C à 30°C sur le Saïss, les plateaux des phosphates et d'Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, Abda et Chiadma et de 30°C à 36°C sur le Souss et les Provinces du Sud.

- Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit de Gibraltar, peu agitée à agitée sur les côtes atlantiques au nord de Mehdia et au sud de Tan Tan et agitée ailleurs sue les côtes au centre et au sud du Royaume.