Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 1er mars 2022, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps froid ce matin et la nuit suivante dans les montagnes de l’Atlas et du Rif ainsi que dans les Hauts Plateaux.

- Bancs de brume, ce matin et la nuit suivante, dans les plaines du Gharb et de la Chaouia, et dans celle du Souss.

- Quelques pluies éparses attendues dans le Haut Atlas et l’Anti-Atlas au cours de l'après-midi.

- Rafales de vent relativement fortes à Tanger et sa région, ainsi que dans les côtes au sud du pays.

- Températures du jour en baisse dans le Tafilalet et quasi-stationnaires ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit, agitée à forte le long du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 1er mars 2022.



Oujda : min (+3°C) ; max (+17°C)

Bouarfa : min (+3°C) ; max (+15°C)

Al Hoceïma : min (+6°C) ; max (+19°C)

Tétouan : min (+10°C) ; max (+16°C)

Sebta : min (+11°C) ; max (+16°C)

Melilla : min (+5°C) ; max (+18°C)

Tanger : min (+12°C) ; max (+20°C)

Kénitra : min (+11°C) ; max (+24°C)

Rabat : min (+11°C) ; max (+25°C)

Casablanca : min (+11°C) ; max (+20°C)

El Jadida : min (+13°C) ; max (+22°C)

Settat : min (+9°C) ; max (+25°C)

Safi : min (+12°C) ; max (+24°C)

Khouribga : min (+9°C) ; max (+24°C)

Beni Mellal : min (+10°C) ; max (+23°C)

Marrakech : min (+11°C) ; max (+25°C)

Meknès : min (+7°C) ; max (+23°C)

Fès : min (+8°C) ; max (+22°C)

Ifrane : min (+2°C) ; max (+16°C)

Taounate : min (+10°C) ; max (+23°C)

Errachidia : min (+5°C) ; max (+18°C)

Ouarzazate : min (+8°C) ; max (+21°C)

Agadir : min (+12°C) ; max (+23°C)

Essaouira : min (+14°C) ; max (+25°C)

Laâyoune : min (+16°C) ; max (+27°C)

Smara : min (+15°C) ; max (+29°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+14°C) ; max (+28°C)

Lagouira : min (+16°C) ; max (+27°C).