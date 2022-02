Médersa Ben Youssef, Marrakech. Agrandie par le sultan saadien Abdallah el-Ghalib, en 1564-65, son nom vient du sultan almoravide Ali Ben Youssef (1083- 1143), fils de Youssef Ibn Tachfine. Pendant quatre siècles, ses 132 chambres ont accueilli des étudiants en théologie et diverses sciences.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 15 février 2022, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps plutôt froid et gel par endroits ce matin et la nuit à venir, dans les montagnes de l’Atlas et du Rif, dans le Tafilalet, l’Oriental, Oulmès ainsi que dans le bassin des Ouled Abdoun.

- Bancs de brume ou brouillard par endroits dans le bassin des Ouled Abdoun et vers Oulmès, l’Oriental de même que dans les plaines du Gharb, de la Chaouia et du Souss.

- Quelques pluies éparses sont attendues dans les reliefs des Haut et Anti-Atlas et leurs versants est.

- Chasse-sable dans le sud du Royaume.

- Vent de secteur nord, relativement fort près de la partie de la plaine du Souss proche de l’Atlantique, et parfois modéré dans les plaines de la Chaouia, des Doukkala et de Abda, entre Casablanca et Essaouira.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, de même que dans le détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs dans les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 15 février 2022.



Oujda : min (+5°C) ; max (+16°C)

Bouarfa : min (+4°C) ; max (+14°C)

Al Hoceïma : min (+9°C) ; max (+19°C)

Tétouan : min (+6°C) ; max (+18°C)

Sebta : min (+6°C) ; max (+18°C)

Melilla : min (+9°C) ; max (+19°C)

Tanger : min (+6°C) ; max (+21°C)

Kénitra : min (+7°C) ; max (+20°C)

Rabat : min (+7°C) ; max (+17°C)

Casablanca : min (+11°C) ; max (+18°C)

El Jadida : min (+12°C) ; max (+20°C)

Settat : min (+9°C) ; max (+21°C)

Safi : min (+11°C) ; max (+23°C)

Khouribga : min (+7°C) ; max (+20°C)

Beni Mellal : min (+7°C) ; max (+20°C)

Marrakech : min (+9°C) ; max (+22°C)

Meknès : min (+6°C) ; max (+20°C)

Fès : min (+7°C) ; max (+18°C)

Ifrane : min (-1°C) ; max (+13°C)

Taounate : min (+8°C) ; max (+18°C)

Errachidia : min (+6°C) ; max (+18°C)

Ouarzazate : min (+5°C) ; max (+18°C)

Agadir : min (+11°C) ; max (+22°C)

Essaouira : min (+11°C) ; max (+19°C)

Laâyoune : min (+16°C) ; max (+25°C)

Smara : min (+13°C) ; max (+25°C)

Dakhla : min (+15°C) ; max (+22°C)

Aousserd : min (+16°C) ; max (+27°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+29°C).