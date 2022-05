Bassin de l'Agdal, ou Sahrij Swani, Meknès. De 319 mètres de long et 149 mètres de large, et d'une profondeur de plus de deux mètres, il assurait l'alimentation en eau de toute la ville, en cas de siège ou de sécheresse, sous le règne de Moulay Ismaïl (1645 - 1727).