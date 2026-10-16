Météo. Pluies et orages attendus du Rif au Sud-Est, hausse des températures sur l’Oriental ce vendredi 16 octobre

- Averses orageuses sur le Rif, l’Atlas et ses versants est, ainsi que sur l’Oriental.

- Ondées et orages sur le Sud-Est et l’extrême sud.

- Nuages bas matinaux assez abondants sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne, avec bruine ou formations brumeuses par endroits.

- Rafales de vent modérées sur les côtes sud.

- Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/15°C sur l’Oriental et les versants Est de l’Atlas, de 22/25°C sur l’intérieur du Gharb et du Souss, le Tangérois et le Sud, et de 15/22°C ailleurs.

- Température en hausse sur l’Oriental et le Sud-est, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et le long du littoral atlantique.

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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 16 octobre 2026 :

- Oujda min 17 max 28

- Bouarfa min 13 max 20

- Al Hoceïma min 18 max 25

- Tétouan min 18 max 25

- Sebta min 21 max 23

- Mellilia min 20 max 26

- Tanger min 20 max 28

- Kénitra min 19 max 24

- Rabat min 17 max 25

- Casablanca min 17 max 26

- El Jadida min 17 max 24

- Settat min 18 max 32

- Safi min 16 max 25

- Khouribga min 15 max 29

- Béni Mellal min 18 max 29

- Marrakech min 19 max 33

- Meknès min 18 max 30

- Fès min 18 max 31

- Ifrane min 10 max 21

- Taounate min 21 max 31

- Errachidia min 13 max 25

- Ouarzazate min 13 max 28

- Agadir min 18 max 25

- Essaouira min 15 max 22

- Laâyoune min 20 max 37

- Es Semara min 22 max 35

- Dakhla min 18 max 33

- Aousserd min 23 max 36

- Lagouira min 23 max 30

- Midelt min 11 max 23.