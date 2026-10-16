Météo. Pluies et orages attendus du Rif au Sud-Est, hausse des températures sur l’Oriental ce vendredi 16 octobre

- Averses orageuses sur le Rif, l’Atlas et ses versants est, ainsi que sur l’Oriental.
- Ondées et orages sur le Sud-Est et l’extrême sud.
- Nuages bas matinaux assez abondants sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne, avec bruine ou formations brumeuses par endroits.
- Rafales de vent modérées sur les côtes sud.
- Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/15°C sur l’Oriental et les versants Est de l’Atlas, de 22/25°C sur l’intérieur du Gharb et du Souss, le Tangérois et le Sud, et de 15/22°C ailleurs.
- Température en hausse sur l’Oriental et le Sud-est, et en baisse ou peu variable ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et le long du littoral atlantique.
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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 16 octobre 2026 :
- Oujda min 17 max 28
- Bouarfa min 13 max 20
- Al Hoceïma min 18 max 25
- Tétouan min 18 max 25
- Sebta min 21 max 23
- Mellilia min 20 max 26
- Tanger min 20 max 28
- Kénitra min 19 max 24
- Rabat min 17 max 25
- Casablanca min 17 max 26
- El Jadida min 17 max 24
- Settat min 18 max 32
- Safi min 16 max 25
- Khouribga min 15 max 29
- Béni Mellal min 18 max 29
- Marrakech min 19 max 33
- Meknès min 18 max 30
- Fès min 18 max 31
- Ifrane min 10 max 21
- Taounate min 21 max 31
- Errachidia min 13 max 25
- Ouarzazate min 13 max 28
- Agadir min 18 max 25
- Essaouira min 15 max 22
- Laâyoune min 20 max 37
- Es Semara min 22 max 35
- Dakhla min 18 max 33
- Aousserd min 23 max 36
- Lagouira min 23 max 30
- Midelt min 11 max 23.