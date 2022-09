Jorf Lasfar, à 17 km d'El Jadida. Premier et plus grand port minéralier d'Afrique, il fait transiter des produits conventionnels, mais surtout phosphatiers, sa vocation première. Ouvert au commerce international depuis 1982, sa position sur l'océan Atlantique est stratégique.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 30 septembre 2022.

- Pluies et averses orageuses par endroits dans le nord du Royaume, y compris le long de la rive méditerranéenne, dans les montagnes du Rif, mais aussi dans celles de la chaîne de l’Atlas, le Tafilalet et l'Oriental.

- Faibles pluies ou quelques gouttes de pluie éparses à Guelmim et Tan-Tan, ainsi que dans leurs régions proches.

- Rafales de vent relativement fortes dans le sud du Royaume, le long des côtes entre Agadir et Sidi Ifni, en pays Chiadma, dans le Haut Atlas et le Tafilalet.

- Chasse-sable dans le sud du Royaume, y compris dans le Tafilalet.

- Maximales en baisse par rapport à hier dans la majeure partie du pays.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le détroit, agitée à forte entre Jorf Lasfar et Tarfaya, peu agitée à agitée entre le cap Spartel et Mehdia. La houle sera agitée partout ailleurs dans le reste du littoral marocain.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 30 septembre 2022.

Oujda : min (+13°C) ; max (+23°C)

Bouarfa : min (+13°C) ; max (+17°C)

Al Hoceïma : min (+17°C) ; max (+23°C)

Tétouan : min (+15°C) ; max (+24°C)

Sebta : min (+15°C) ; max (+24°C)

Melilia : min (+16°C) ; max (+24°C)

Tanger : min (+16°C) ; max (+21°C)

Kénitra : min (+15°C) ; max (+23°C)

Rabat : min (+14°C) ; max (+23°C)

Casablanca : min (+17°C) ; max (+22°C)

El Jadida : min (+18°C) ; max (+23°C)

Settat : min (+15°C) ; max (+24°C)

Safi : min (+16°C) ; max (+26°C)

Khouribga : min (+11°C) ; max (+21°C)

Beni Mellal : min (+12°C) ; max (+24°C)

Marrakech : min (+15°C) ; max (+28°C)

Meknès : min (+13°C) ; max (+22°C)

Fès : min (+14°C) ; max (+21°C)

Midelt : min (+10°C) ; max (+21°C)

Ifrane : min (+6°C) ; max (+13°C)

Taounate : min (+14°C) ; max (+21°C)

Errachidia : min (+17°C) ; max (+24°C)

Ouarzazate : min (+13°C) ; max (+30°C)

Agadir : min (+16°C) ; max (+30°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+21°C)

Laâyoune : min (+20°C) ; max (+28°C)

Smara : min (+19°C) ; max (+29°C)

Dakhla : min (+21°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+24°C) ; max (+31°C)

Lagouira : min (+23°C) ; max (+35°C).