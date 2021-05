En direction de Guelmim. Capitale historique de la région de Oued Noun, anciennement écrite Goulimine, la cité fut un centre caravanier, lieu d'échanges et de commerce entre sédentaires, nomades hassanis et aussi amazighs, sur la route de Tombouctou (dans l'actuel Mali).

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 3 mai 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps souvent nuageux sur la rive méditerranéenne et le Rif, pluies par endroits.

- Des nuages légèrement instables au-dessus des reliefs du Moyen Atlas provoqueront des ondées et des orages par endroits; ces nuages pourront déborder la nuit suivante sur l'Oriental.

- Le temps sera passagèrement nuageux sur les plaines du Gharb, de la Chaouia, du Souss et jusque vers la région de Guelmim-Oued Noun, ainsi que dans le Haut Atlas. Possibilité de quelques gouttes de pluie par endroits.

- Ailleurs dans le Royaume, le ciel sera peu nuageux ou dégagé.

- Vent modéré à assez fort de secteur nord sur les côtes atlantiques près des plaines du Gharb et de la Chaouia, ainsi que d’Agadir à Tarfaya, et faible à modéré de secteur sud dans le Tafilalet et vers Figuig, de secteur est dans la rive méditerranéenne et de secteur nord à ouest ailleurs au Maroc.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, dans le détroit de Gibraltar et entre le cap Spartel et Safi, agitée à forte entre le cap Sim et Tan Tan, agitée ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 3 mai 2021.



Oujda : min (+10 °C) ; max (+21 °C)

Bouarfa : min (+16 °C) ; max (+28 °C)

Al Hoceïma : min (+13 °C) ; max (+19 °C)

Tétouan : min (+12 °C) ; max (+18 °C)

Sebta : min (+13 °C) ; max (+17 °C)

Mellilia : min (+12 °C) ; max (+17 °C)

Tanger : min (+14 °C) ; max (+22 °C)

Kénitra : min (+11 °C) ; max (+22 °C)

Rabat : min (+11 °C) ; max (+20 °C)

Casablanca : min (+13 °C) ; max (+22 °C)

El Jadida : min (+16 °C) ; max (+24 °C)

Settat : min (+11 °C) ; max (+25 °C)

Safi : min (+14 °C) ; max (+24 °C)

Khouribga : min (+10 °C) ; max (+25 °C)

Beni Mellal : min (+11 °C) ; max (+23 °C)

Marrakech : min (+14 °C) ; max (+24 °C)

Meknès : min (+10 °C) ; max (+24 °C)

Fès : min (+11 °C) ; max (+23 °C)

Ifrane : min (+6 °C) ; max (+17 °C)

Taounate : min (+13 °C) ; max (+23 °C)

Errachidia : min (+16 °C) ; max (+30 °C)

Ouarzazate : min (+16 °C) ; max (+28 °C)

Agadir : min (+16 °C) ; max (+24 °C)

Essaouira : min (+15 °C) ; max (+22 °C)

Laâyoune : min (+16 °C) ; max (+27 °C)

Smara : min (+16 °C) ; max (+29 °C)

Dakhla : min (+17 °C) ; max (+23 °C)

Aousserd : min (+19 °C) ; max (+34 °C)

Lagouira : min (+19 °C) ; max (+28 °C).