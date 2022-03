Figuig, sud de l'Oriental. La ville-palmeraie est nichée au cœur d'un cercle de petites montagnes qui forment une corolle. Au XVe siècle, la petite cité fut un centre de diffusion du savoir: l'algèbre et la théologie islamique y étaient enseignés.

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 30 mars 2022, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Pluies et orages par endroits dans les régions du nord, y compris le Rif, mais aussi dans la plaine du Saïss, et le nord de l’Oriental, dans les Haut et Moyen Atlas, les plateaux du Zaïane, du Tadla, de même que dans la plaine du Haouz.

- Quelques gouttes de pluies éparses sont attendues dans l’Anti-Atlas, vers Figuig, de même que vers Guelmim et Tan-Tan.

- Des chutes de neige sont prévues dans les sommets des Haut et Moyen Atlas.

- Le temps demeurera froid en montagne.

- Rafales de vent relativement fortes et accompagnées de chasse-sable par endroits à Tanger et sa région, dans la rive méditerranéenne, l’Oriental, dans la plaine du Saïss, la chaîne de l’Atlas, dans le Tafilalet, la plaine du Souss et les régions au sud du Royaume.

- Les températures de ce jour seront en baisse en montagne, de même que généralement dans les régions à l’est du pays.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le détroit, et peu agitée à agitée, devenant agitée à forte par endroits dans les côtes entre Tanger et Mehdia.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 30 mars 2022.

Oujda : min (+10°C) ; max (+17°C)

Bouarfa : min (+8°C) ; max (+17°C)

Al Hoceïma : min (+13°C) ; max (+18°C)

Tétouan : min (+12°C) ; max (+16°C)

Sebta : min (+13°C) ; max (+15°C)

Melilla : min (+12°C) ; max (+19°C)

Tanger : min (+13°C) ; max (+16°C)

Kénitra : min (+13°C) ; max (+17°C)

Rabat : min (+12°C) ; max (+17°C)

Casablanca : min (+13°C) ; max (+17°C)

El Jadida : min (+13°C) ; max (+18°C)

Settat : min (+11°C) ; max (+16°C)

Safi : min (+12°C) ; max (+18°C)

Khouribga : min (+7°C) ; max (+14°C)

Beni Mellal : min (+10°C) ; max (+14°C)

Marrakech : min (+12°C) ; max (+18°C)

Meknès : min (+10°C) ; max (+13°C)

Fès : min (+10°C) ; max (+14°C)

Ifrane : min (+1°C) ; max (+7°C)

Taounate : min (+11°C) ; max (+14°C)

Errachidia : min (+14°C) ; max (+23°C)

Ouarzazate : min (+11°C) ; max (+19°C)

Agadir : min (+14°C) ; max (+22°C)

Essaouira : min (+12°C) ; max (+18°C)

Laâyoune : min (+15°C) ; max (+25°C)

Smara : min (+14°C) ; max (+26°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+16°C) ; max (+29°C)

Lagouira : min (+17°C) ; max (+29°C).