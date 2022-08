© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 12 août 2022.

- Chaleur dans la plaine du Saïss, les plaines du Tadla, Rhamna, le bassin des Ouled Abdoun, l'Oriental, le Tafilalet et l’est du Sahara.

- Ciel passagèrement nuageux au cours de la matinée à Tanger et sa région, des orages et quelques rares gouttes de pluie sont prévus.

- Pluies ou averses accompagnées d’orages dans les Haut et Moyen Atlas, leurs régions ouest voisines (Zaërs, Tadla, Sraghna, Haouz), l’Oriental, le Saïss, le bassin des Ouled Abdoun, et la chaîne du Rif, débordant par endroits le long de la rive méditerranéenne.

- Des nuages d’origine tropicale seront à l’origine de pluies et d’orages au sud du Sahara.

- Bancs de brume et fine pluie par endroits le long des côtes au nord du Royaume, ainsi que d’Agadir à Sidi Ifni.

- Chasse-sable dans le sud du Maroc, ainsi que dans le Tafilalet.

- Rafales de vent relativement fortes dans la chaîne de l’Atlas et le nord du Sahara.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, dans le détroit ainsi qu’entre Tanger et Rabat, peu agitée entre Rabat et le cap Sim et peu agitée à agitée ailleurs dans le reste des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 12 août 2022.

Oujda : min (+23°C) ; max (+42°C)

Bouarfa : min (+22°C) ; max (+38°C)

Al Hoceïma : min (+24°C) ; max (+28°C)

Tétouan : min (+23°C) ; max (+19°C)

Sebta : min (+23°C) ; max (+26°C)

Melilia : min (+24°C) ; max (+34°C)

Tanger : min (+24°C) ; max (+37°C)

Kénitra : min (+20°C) ; max (+29°C)

Rabat : min (+21°C) ; max (+28°C)

Casablanca : min (+21°C) ; max (+24°C)

El Jadida : min (+22°C) ; max (+26°C)

Settat : min (+18°C) ; max (+29°C)

Safi : min (+20°C) ; max (+30°C)

Khouribga : min (+24°C) ; max (+42°C)

Beni Mellal : min (+24°C) ; max (+42°C)

Marrakech : min (+22°C) ; max (+43°C)

Meknès : min (+20°C) ; max (+36°C)

Fès : min (+24°C) ; max (+38°C)

Midelt : min (+20°C) ; max (+34°C).

Ifrane : min (+18°C) ; max (+31°C)

Taounate : min (+26°C) ; max (+41°C)

Errachidia : min (+28°C) ; max (+40°C)

Ouarzazate : min (+26°C) ; max (+40°C)

Agadir : min (+19°C) ; max (+24°C)

Essaouira : min (+20°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+20°C) ; max (+31°C)

Smara : min (+21°C) ; max (+39°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+25°C) ; max (+41°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+31°C).