Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 21 mai 2022.

- Les maximales seront en baisse dans le nord du Royaume, de même qu’à Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun, et en légère hausse dans le reste des provinces sahariennes.

- Le temps demeurera relativement chaud à l’intérieur des terres dans les plaines de la Chaouia, du Gharb, des Doukkala, et du Souss, de même que dans le Saïss, le nord de l’Oriental, l’Est et le sud du Sahara.

- Des bancs de brume circuleront par endroits le long de la rive méditerranéenne et des côtes au sud du Royaume.

- Pluies et orages possibles dans l’Atlas, le Rif, l’Oriental et le Tafilalet.

- Temps passagèrement nuageux dans le nord du Royaume, de même que dans les régions de Souss-Massa et de Guelmim-Oued Noun, possibilité de quelques ondées par endroits.

- Rafales de vents relativement fortes dans le sud du pays, le Tafilalet et par endroits dans les plaines du Gharb et du Saïss, de même que dans celles du Souss et du Haouz.

- Chasse-sable par endroits dans le nord du Sahara et le Tafilalet, de même que vers Figuig.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, dans le détroit et le long du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 21 mai 2022.

Oujda : min (+22°C) ; max (+41°C)

Bouarfa : min (+20°C) ; max (+34°C)

Al Hoceïma : min (+20°C) ; max (+38°C)

Tétouan : min (+17°C) ; max (+25°C)

Sebta : min (+17°C) ; max (+25°C)

Mellilia : min (+19°C) ; max (+32°C)

Tanger : min (+19°C) ; max (+32°C)

Kénitra : min (+19°C) ; max (+25°C)

Rabat : min (+19°C) ; max (+27°C)

Casablanca : min (+18°C) ; max (+24°C)

El Jadida : min (+18°C) ; max (+24°C)

Settat : min (+18°C) ; max (+30°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+25°C)

Khouribga : min (+20°C) ; max (+38°C)

Beni Mellal : min (+23°C) ; max (+40°C)

Marrakech : min (+21°C) ; max (+37°C)

Meknès : min (+18°C) ; max (+34°C)

Fès : min (+20°C) ; max (+37°C)

Ifrane : min (+18°C) ; max (+29°C)

Taounate : min (+23°C) ; max (+38°C)

Errachidia : min (+24°C) ; max (+35°C)

Ouarzazate : min (+24°C) ; max (+33°C)

Agadir : min (+16°C) ; max (+24°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+18°C) ; max (+32°C)

Smara : min (+18°C) ; max (+36°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+23°C) ; max (+39°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+30°C).