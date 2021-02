Mosquée de Tinmel, Haut Atlas, à 40 km de Ouirgane. L'une des rares mosquées du Maroc que les non-musulmans peuvent visiter, car elle n'est plus consacrée, est en partie restaurée. Elle fut construite en hommage au fondateur des Almohades, Ibn Toumert, au début du XIIe siècle.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 21 février 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Pluies et averses parfois orageuses et localement modérées sur les côtes au centre du pays, à l'ouest de l’Atlas, dans le Souss, le Rif occidental et les plaines au nord et au centre du Royaume.

- Le ciel sera passagèrement nuageux avec des pluies éparses sur la rive méditerranéenne, l’Oriental et le nord des Provinces du Sud.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas, et probablement sur le Rif, l’Anti-Atlas et les hauts plateaux orientaux, à partir de 1.300 mètres d’altitude.

- Temps assez froid fans l’Atlas, le Rif, le nord et le centre du pays.

- Vent assez fort à localement fort de secteur sud dans l’Oriental, le Tafilalet, de secteur ouest dans le nord et le centre du Maroc et de secteur nord sur le sud.

- Chasse-sable par endroits dans le sud de l’Oriental et le Tafilalet.

- Les températures minimales seront de l’ordre de -2°C à +4°C dans l’Atlas et le Rif, de +3°C à +8°C dans le sud de l’Oriental, de +8°C à +13°C dans le Tafilalet, le nord et le centre du pays et de +13°C à +17°C dans le sud du Maroc.

- Les températures maximales sont en baisse, de l’ordre de +2°C à +8°C dans l’Atlas, de +8°C à +11°C sur le Rif, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, de +11°C à +17°C dans le nord, le centre, le Tafilalet et l’Oriental, de +18°C à +28°C dans le sud du Maroc.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, très agitée à l'ouest du détroit de Gibraltar, peu agitée à agitée à l'Est de celui-ci, très agitée à forte entre Tanger et Tarfaya, et agitée à forte dans le sud du Royaume.