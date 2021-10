© Copyright : Adert

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 23 octobre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Des passages nuageux, parfois denses, provoqueront quelques averses éparses vers l’Est de la rive méditerranéenne (Saïdia et ses régions proches).

- Quelques ondées ou des gouttes de pluie éparses dans le nord de l’Oriental (Oujda, Taourirt, Jerada), à Tanger et sa région, et généralement au-dessus des reliefs de la chaîne du Rif.

- Des nuages à basse altitude, couplés de bancs de brume ou provoquant une légère pluie, circuleront au-dessus de l’Oriental, des côtes atlantiques au nord du pays et de leurs plaines proches (Gharb, Chaouia) ainsi que dans la partie de la plaine du Souss proche de l’océan, de même qu’au nord des Provinces du Sud, dans la région de Guelmim-Oued Noun.

- Partout ailleurs dans le Royaume, il fera beau et le ciel sera clair à peu nuageux.

- Chasse-sable à l’intérieur des terres dans les Provinces du Sud et dans le Tafilalet.

- Vent modéré, parfois relativement fort par endroits, de secteur nord sur les côtes océaniques jouxtant le Souss ainsi que celles du sud du pays, de même que vers Tanger; vent faible à modéré de secteur sud dans le Tafilalet et de secteur nord à variable ailleurs au Maroc.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le détroit, agitée à forte entre le cap Cantin et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 23 octobre 2021.



Oujda : min (+12 °C) ; max (+21 °C)

Bouarfa : min (+13 °C) ; max (+23 °C)

Al Hoceïma : min (+15 °C) ; max (+24 °C)

Tétouan : min (+12 °C) ; max (+22 °C)

Sebta : min (+12 °C) ; max (+23 °C)

Melilla : min (+17 °C) ; max (+19 °C)

Tanger : min (+13 °C) ; max (+26 °C)

Kénitra : min (+12 °C) ; max (+24 °C)

Rabat : min (+11 °C) ; max (+21 °C)

Casablanca : min (+13 °C) ; max (+23 °C)

El Jadida : min (+14 °C) ; max (+24 °C)

Settat : min (+13 °C) ; max (+26 °C)

Safi : min (+15 °C) ; max (+28 °C)

Khouribga : min (+12 °C) ; max (+26 °C)

Beni Mellal : min (+12 °C) ; max (+26 °C)

Marrakech : min (+15 °C) ; max (+28 °C)

Meknès : min (+13 °C) ; max (+26 °C)

Fès : min (+11 °C) ; max (+26 °C)

Ifrane : min (+5 °C) ; max (+18 °C)

Taounate : min (+15 °C) ; max (+26 °C)

Errachidia : min (+15 °C) ; max (+25 °C)

Ouarzazate : min (+14 °C) ; max (+29 °C)

Agadir : min (+15 °C) ; max (+24 °C)

Essaouira : min (+16 °C) ; max (+20 °C)

Laâyoune : min (+18 °C) ; max (+28 °C)

Smara : min (+18 °C) ; max (+28 °C)

Dakhla : min (+19 °C) ; max (+26 °C)

Aousserd : min (+22 °C) ; max (+33 °C)

Lagouira : min (+20 °C) ; max (+28 °C).