© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 2 octobre 2022.

- Brèves pluies et orages par endroits dans les montagnes de l'Atlas, les plaines du Saïss, du Tadla, du Haouz et du Souss, dans le Tafilalet et l'Oriental. Ces nuages pluvieux pourront déborder à la nuit tombée dans le Gharb ainsi que le long de la rive méditerranéenne.

- Quelques bancs de brume le long des côtes entre Agadir et Sidi Ifni, généralement dans l’ensemble de celles au sud du Royaume, mais aussi dans le nord de l'Oriental et le long de la rive méditerranéenne.

- Rafales de vent relativement fortes, voire fortes par endroits, à Tanger et sa région, dans les montagnes de l'Atlas ainsi que dans l'Oriental.

- Maximales en hausse sensible dans la majeure partie du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée le long du littoral atlantique, de même qu’en Méditerranée, agitée à forte dans le détroit ainsi qu’au nord d'Asilah.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 2 octobre 2022.

Oujda : min (+12°C) ; max (+34°C)

Bouarfa : min (+16°C) ; max (+22°C)

Al Hoceïma : min (+18°C) ; max (+27°C)

Tétouan : min (+18°C) ; max (+25°C)

Sebta : min (+17°C) ; max (+22°C)

Melilia : min (+19°C) ; max (+35°C)

Tanger : min (+19°C) ; max (+35°C)

Kénitra : min (+19°C) ; max (+35°C)

Rabat : min (+20°C) ; max (+32°C)

Casablanca : min (+18°C) ; max (+32°C)

El Jadida : min (+18°C) ; max (+29°C)

Settat : min (+18°C) ; max (+32°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+30°C)

Khouribga : min (+17°C) ; max (+30°C)

Beni Mellal : min (+18°C) ; max (+32°C)

Marrakech : min (+18°C) ; max (+33°C)

Meknès : min (+16°C) ; max (+33°C)

Fès : min (+17°C) ; max (+33°C)

Midelt : min (+15°C) ; max (+25°C)

Ifrane : min (+13°C) ; max (+25°C)

Taounate : min (+20°C) ; max (+34°C)

Errachidia : min (+17°C) ; max (+30°C)

Ouarzazate : min (+14°C) ; max (+27°C)

Agadir : min (+19°C) ; max (+31°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+18°C) ; max (+34°C)

Smara : min (+19°C) ; max (+36°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+19°C) ; max (+35°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+30°C).