Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 4 novembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps relativement froid dans le Rif, l’Oriental et la chaîne de l’Atlas.

- Averses par endroits sur les Moyen et Haut Atlas, le Rif, le Saïss, à l’intérieur des terres dans la plaine du Gharb ainsi que vers Oulmès.

- Faibles pluies au-dessus de la rive méditerranéenne et dans l’Oriental.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Moyen Atlas.

- Des nuages à basse altitude et denses provoqueront une légère pluie par endroits au nord des Provinces du Sud.

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs au Maroc.

- Rafales de vent modérées à relativement fortes et chasse-sable par endroits dans les côtes atlantiques proches de la plaine du Souss et le nord des Provinces du Sud. La rive méditerranéenne, l’Oriental et les reliefs du Rif sont également concernés par des rafales de vent modérées à relativement fortes.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya, peu agitée à agitée ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 4 novembre 2021.



Oujda : min (+9°C) ; max (+15°C)

Bouarfa : min (+10°C) ; max (+18°C)

Al Hoceïma : min (+12°C) ; max (+15°C)

Tétouan : min (+11°C) ; max (+17°C)

Sebta : min (+11°C) ; max (+18°C)

Melilla : min (+15°C) ; max (+19°C)

Tanger : min (+9°C) ; max (+16°C)

Kénitra : min (+12°C) ; max (+19°C)

Rabat : min (+12°C) ; max (+16°C)

Casablanca : min (+14°C) ; max (+21°C)

El Jadida : min (+14°C) ; max (+21°C)

Settat : min (+10°C) ; max (+18°C)

Safi : min (+13°C) ; max (+22°C)

Khouribga : min (+8°C) ; max (+16°C)

Beni Mellal : min (+11°C) ; max (+16°C)

Marrakech : min (+14°C) ; max (+19°C)

Meknès : min (+7°C) ; max (+15°C)

Fès : min (+11°C) ; max (+16°C)

Ifrane : min (+3°C) ; max (+7°C)

Taounate : min (+9°C) ; max (+15°C)

Errachidia : min (+13°C) ; max (+23°C)

Ouarzazate : min (+14°C) ; max (+27°C)

Agadir : min (+16°C) ; max (+23°C)

Essaouira : min (+13°C) ; max (+19°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+25°C)

Smara : min (+18°C) ; max (+25°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+27°C)

Aousserd : min (+21°C) ; max (+32°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+29°C).