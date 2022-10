Parc des villes jumelées, Mohammedia. Aux XIVe et XVe siècles, Espagnols, Génois et Vénitiens venaient commercer à Fédala. Au XVIIe, «l'isle de Fédala» fut un refuge pour les corsaires de Salé, alors à leur apogée dans leur course sur l'Atlantique.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 16 octobre 2022.

- Orages et pluies par endroits à Guelmim et Tan-Tan, dans la région de Souss-Massa, ainsi que dans l’Anti-Atlas et le Haut Atlas.

- Gouttes de pluie éparses dans le nord du pays.

- Rafales de vent relativement fortes dans la chaîne de l’Atlas.

- Températures du jour en légère baisse dans la région de Souss-Massa, ainsi que l’ensemble du sud du pays et en légère hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée à agitée entre Kénitra et Tan Tan et peu agitée ailleurs dans le reste des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 16 octobre 2022.

Oujda : min (+19°C) ; max (+34°C)

Bouarfa : min (+18°C) ; max (+29°C)

Al Hoceïma : min (+18°C) ; max (+24°C)

Tétouan : min (+16°C) ; max (+22°C)

Sebta : min (+15°C) ; max (+19°C)

Melilia : min (+16°C) ; max (+25°C)

Tanger : min (+19°C) ; max (+28°C)

Kénitra : min (+18°C) ; max (+27°C)

Rabat : min (+16°C) ; max (+30°C)

Casablanca : min (+18°C) ; max (+31°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+28°C)

Settat : min (+22°C) ; max (+32°C)

Safi : min (+20°C) ; max (+34°C)

Khouribga : min (+20°C) ; max (+29°C)

Beni Mellal : min (+20°C) ; max (+33°C)

Marrakech : min (+18°C) ; max (+36°C)

Meknès : min (+20°C) ; max (+30°C)

Fès : min (+20°C) ; max (+31°C)

Midelt : min (+13°C) ; max (+24°C)

Ifrane : min (+12°C) ; max (+22°C)

Taounate : min (+22°C) ; max (+30°C)

Errachidia : min (+19°C) ; max (+27°C)

Ouarzazate : min (+17°C) ; max (+27°C)

Agadir : min (+19°C) ; max (+31°C)

Essaouira : min (+19°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+18°C) ; max (+23°C)

Smara : min (+20°C) ; max (+28°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+21°C) ; max (+34°C)

Lagouira : min (+18°C) ; max (+26°C).