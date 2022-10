Tétouan (pays Jbala). Nichée dans une vallée, la «cluse de Tétouan», creusée au nord et au sud des montagnes du Rif par l'oued Mhannech, la cité est considérée comme «la plus andalouse du Maroc», de par son histoire et sa situation géographique.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 13 octobre 2022.

- Averses et orages pluvieux le long de la rive méditerranéenne, le Rif, l'Oriental, le Saïss, et le Moyen Atlas.

- Faibles pluies le long des côtes entre Sidi Ifni et Tarfaya.

- Fortes rafales de vent à Tanger, dans les régions de Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Lâayoune-Sakia El Hamra, et Dakhla-Oued Eddahab.

- Chasse-sable par endroits à l’intérieur des terres au Tafilalet ainsi que dans l’ensemble des provinces sahariennes.

- Températures du jour en légère hausse dans le nord du pays et la région de Souss-Massa, et en légère baisse dans l’Oriental et l’extrême sud du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée dans le détroit, ainsi qu’entre le cap Spartel et Casablanca, de même qu’entre Tarfaya et Boujdour. Le houle sera agitée à forte entre Essaouira et Tarfaya, agitée ailleurs.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 13 octobre 2022.

Oujda : min (+17°C) ; max (+23°C)

Bouarfa : min (+14°C) ; max (+26°C)

Al Hoceïma : min (+17°C) ; max (+22°C)

Tétouan : min (+18°C) ; max (+20°C)

Sebta : min (+18°C) ; max (+21°C)

Melilla : min (+19°C) ; max (+21°C)

Tanger : min (+20°C) ; max (+26°C)

Kénitra : min (+17°C) ; max (+29°C)

Rabat : min (+14°C) ; max (+27°C)

Casablanca : min (+17°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+18°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+16°C) ; max (+24°C)

Safi : min (+19°C) ; max (+29°C)

Khouribga : min (+14°C) ; max (+24°C)

Beni Mellal : min (+13°C) ; max (+21°C)

Marrakech : min (+15°C) ; max (+26°C)

Meknès : min (+15°C) ; max (+24°C)

Fès : min (+16°C) ; max (+25°C)

Midelt : min (+11°C) ; max (+15°C)

Ifrane : min (+8°C) ; max (+17°C)

Taounate : min (+18°C) ; max (+26°C)

Errachidia : min (+14°C) ; max (+24°C)

Ouarzazate : min (+12°C) ; max (+25°C)

Agadir : min (+15°C) ; max (+25°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+27°C)

Smara : min (+18°C) ; max (+29°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+22°C) ; max (+32°C)

Lagouira : min (+22°C) ; max (+32°C).