Bassin de l'Agdal, ou Sahrij Swani, Meknès. De 319 mètres de long et 149 mètres de large, et d'une profondeur de plus de deux mètres, il assurait l'alimentation en eau de toute la ville, en cas de siège ou de sécheresse, sous le règne de Moulay Ismaïl (1645 - 1727).

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 15 juin 2022.

- Températures en baisse, mais persistance d’un temps relativement chaud, voire chaud, à l’intérieur des terres dans les plaines, l'Oriental, le Tafilalet et l’Est du Sahara.

- Ciel couvert par des nuages à basse altitude et formations brumeuses ou bruine par endroits le long des côtes et des plaines du Gharb, de la Chaouia, du Haouz et du Souss, ainsi qu’au nord des côtes au sud du pays.

- Averses orageuses par endroits dans les montagnes de Atlas, ses régions voisines et dans le Rif.

- Rafales de vent relativement fortes dans le sud, le Tafilalet, les montagnes de l’Atlas et les plaines du Gharb, de la Chaouia, du Haouz et du Souss.

- Les températures de ce jour sont en baisse par rapport à hier dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et l’Oriental, de même que dans celles de Souss-Massa et de Guelmim-Oued Noun, et généralement en hausse l’ensemble du sud du pays, y compris la région de Draa-Tafilalet.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée dans le détroit et au Nord de Mehdia et que peu agitée à agitée le long des côtes au sud.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 15 juin 2022.

Oujda : min (+26°C) ; max (+42°C)

Bouarfa : min (+25°C) ; max (+37°C)

Al Hoceïma : min (+20°C) ; max (+38°C)

Tétouan : min (+20°C) ; max (+30°C)

Sebta : min (+18°C) ; max (+30°C)

Mellilia : min (+20°C) ; max (+32°C)

Tanger : min (+21°C) ; max (+37°C)

Kénitra : min (+20°C) ; max (+38°C)

Rabat : min (+19°C) ; max (+27°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+22°C)

El Jadida : min (+19°C) ; max (+23°C)

Settat : min (+19°C) ; max (+29°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+22°C)

Khouribga : min (+19°C) ; max (+34°C)

Beni Mellal : min (+25°C) ; max (+40°C)

Marrakech : min (+22°C) ; max (+34°C)

Meknès : min (+21°C) ; max (+38°C)

Fès : min (+23°C) ; max (+40°C)

Ifrane : min (+18°C) ; max (+29°C)

Taounate : min (+24°C) ; max (+41°C)

Errachidia : min (+25°C) ; max (+37°C)

Ouarzazate : min (+25°C) ; max (+37°C)

Agadir : min (+18°C) ; max (+23°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+29°C)

Smara : min (+20°C) ; max (+36°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+22°C) ; max (+40°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+27°C).