Oulmès Tarmilate (Moyen Atlas). La région est réputée pour ses eaux minérales, ses fruits: pommes, poires, pêches, cerises etc. Connue pour ses chênes séculaires, son écosystème est menacé par l'exploitation abusive de ses ressources naturelles.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 27 février 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le temps sera nuageux, pluies ou averses parfois orageuses dans l'Atlas et ses plaines proches, ainsi que sur la rive méditerranéenne.

- Pluie par endroits dans les côtes et les plaines au nord du Royaume, ainsi que dans l’ensemble du Rif et dans le Moyen Atlas, près d’Oulmès.

- Chutes de neige dans le Haut Atlas, à une altitude supérieure à 1.400 mètres.

- Le temps sera relativement froid, voire froid, dans l’Atlas et les hauts plateaux orientaux.

- Le vent sera modéré à assez fort de secteur Est vers Tanger, de secteur nord sur les côtes au sud du Royaume, et faible à modéré, de secteur Est dans l’Oriental et le Tafilalet et de secteur nord ailleurs au Maroc.

- La mer sera agitée à forte en Méditerranée, agitée dans le détroit de Gibraltar, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et entre Boujdour et Lagouira ainsi que peu agitée à agitée ailleurs.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 27 février 2021.