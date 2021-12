Gare ferroviaire d'Oujda. Réalisée pour 170 millions de DH, cette gare comprend un bâtiment voyageurs (6.700 m²) et des aménagements extérieurs (37.800 m²). Le doublement de la voie Fès-Oujda et son raccordement au réseau de la LGV est à terme prévu.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 6 décembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps froid dans les reliefs, l’Oriental et le Tafilalet, gel par endroits, et relativement froid à l’intérieur des terres.

- Formations brumeuses dans le nord des Provinces du Sud ainsi que par endroits dans les côtes atlantiques du nord du Royaume et leurs plaines proches (Gharb, Chaouia) et celles proches de la plaine du Souss.

- Ciel passagèrement nuageux dans le nord de l’Oriental, possibilité d’ondées.

- Ailleurs au Maroc, il fera beau temps et le ciel sera peu nuageux à clair.

- Chasse-sable à l’intérieur des terres au Sahara.

- Vent modéré de secteur ouest vers Tanger et la rive méditerranéenne, de secteur nord dans l’Oriental et les côtes proches de la plaine du Souss et faible à modéré de secteur Est dans le Sud et de secteur nord à variable ailleurs dans le Royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée dans le détroit et agitée à forte le long du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 6 décembre 2021.



Oujda : min (+6°C) ; max (+16°C)

Bouarfa : min (+4°C) ; max (+14°C)

Al Hoceïma : min (+10°C) ; max (+18°C)

Tétouan : min (+12°C) ; max (+17°C)

Sebta : min (+11°C) ; max (+16°C)

Melilla : min (+10°C) ; max (+16°C)

Tanger : min (+11°C) ; max (+16°C)

Kénitra : min (+7°C) ; max (+18°C)

Rabat : min (+6°C) ; max (+17°C)

Casablanca : min (+9°C) ; max (+18°C)

El Jadida : min (+9°C) ; max (+19°C)

Settat : min (+5°C) ; max (+19°C)

Safi : min (+8°C) ; max (+21°C)

Khouribga : min (+2°C) ; max (+19°C)

Beni Mellal : min (+4°C) ; max (+20°C)

Marrakech : min (+5°C) ; max (+22°C)

Meknès : min (+4°C) ; max (+15°C)

Fès : min (+5°C) ; max (+15°C)

Ifrane : min (-1°C) ; max (+10°C)

Taounate : min (+8°C) ; max (+14°C)

Errachidia : min (+2°C) ; max (+20°C)

Ouarzazate : min (+0°C) ; max (+20°C)

Agadir : min (+8°C) ; max (+22°C)

Essaouira : min (+12°C) ; max (+14°C)

Laâyoune : min (+10°C) ; max (+25°C)

Smara : min (+9°C) ; max (+24°C)

Dakhla : min (+15°C) ; max (+27°C)

Aousserd : min (+12°C) ; max (+25°C)

Lagouira : min (+15°C) ; max (+27°C).