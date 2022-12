Casablanca, ville la plus peuplée du Royaume, compte 3,3 millions d'habitants. En 1781, la traduction espagnole de Casa Blanca est employée quand des négociants de Venise, les frères Chiappe, importent des céréales depuis le nouveau port, construit sur ordre du Sultan Mohammed III.

Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 19 décembre 2022.

- Quelques bancs de brume circuleront le long des côtes méditerranéennes et atlantiques.

- Il fait froid et il gèle par endroits dans les montagnes du Rif et de l'Atlas, ainsi que dans les Hauts Plateaux.

- Chasse-sable par endroits au Sahara.

- Les températures du jour sont en légère hausse par rapport à hier.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit, ainsi qu’entre le cap Spartel et Boujdour. Au cours de l’après-midi, la houle deviendra agitée à forte entre le cap Spartel et Tan-Tan, ainsi qu’entre Boujdour et Lagouira.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 19 décembre 2022.

Oujda : min (+5°C) ; max (+21 °C)

Bouarfa : min (+4 °C) ; max (+16 °C)

Al Hoceïma : min (+8°C) ; max (+19 °C)

Tétouan : min (+12 °C) ; max (+17 °C)

Sebta : min (+14°C) ; max (+17°C)

Melilia : min (+10°C) ; max (+19°C)

Tanger : min (+13°C) ; max (+18°C)

Kénitra : min (+9°C) ; max (+23°C)

Rabat : min (+10°C) ; max (+24°C)

Casablanca : min (+11°C) ; max (+27°C)

El Jadida : min (+12°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+11°C) ; max (+25°C)

Safi : min (+11°C) ; max (+26°C)

Khouribga : min (+5°C) ; max (+21°C)

Beni Mellal : min (+8°C) ; max (+22°C)

Marrakech : min (+8°C) ; max (+24°C)

Meknès : min (+5°C) ; max (+21°C)

Fès : min (+5°C) ; max (+20°C)

Midelt : min (+1°C) ; max (+17°C)

Ifrane : min (-1°C) ; max (+13 °C)

Taounate : min (+6°C) ; max (+19 °C)

Errachidia : min (+6°C) ; max (+16°C)

Ouarzazate : min (+5 °C) ; max (+18°C)

Agadir : min (+11°C) ; max (+26°C)

Essaouira : min (+14°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+16°C) ; max (+29°C)

Smara : min (+13°C) ; max (+26°C)

Dakhla : min (+17°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+18°C) ; max (+30°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+35°C).