Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 13 juillet 2022.

- Températures maximales en légère hausse et temps chaud ou très chaud dans le Gharb, le long de l’oued Loukkos, dans la plaine du Saïss, le plateau du Tadla, la plaine du Haouz, le Souss, le Tafilalet et à l’intérieur des terres au Sahara.

- Bancs de brume et nuages à basse altitude et denses près des côtes.

- Ondées et orages par endroits dans les Haut et Moyen Atlas, leurs régions ouest avoisinantes et le sud de l’Oriental.

- Ciel passagèrement nuageux au-dessus du Rif Occidental et l’Est du Sahara.

- Chasse-sable dans le Tafilalet et généralement dans le sud du Royaume.

- Rafales de vent relativement fortes à Tanger et sa région, le sud de l’Atlas et l’ouest du Sahara.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit et le long du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 13 juillet 2022.



Oujda : min (+22°C) ; max (+37°C)

Bouarfa : min (+25°C) ; max (+38°C)

Al Hoceïma : min (+22°C) ; max (+31°C)

Tétouan : min (+21°C) ; max (+26°C)

Sebta : min (+21°C) ; max (+26°C)

Melilia : min (+21°C) ; max (+30°C)

Tanger : min (+23°C) ; max (+33°C)

Kénitra : min (+21°C) ; max (+30°C)

Rabat : min (+21°C) ; max (+31°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+28°C)

El Jadida : min (+21°C) ; max (+29°C)

Settat : min (+24°C) ; max (+44°C)

Safi : min (+19°C) ; max (+30°C)

Khouribga : min (+26°C) ; max (+40°C)

Beni Mellal : min (+26°C) ; max (+43°C)

Marrakech : min (+27°C) ; max (+45°C)

Meknès : min (+27°C) ; max (+45°C)

Fès : min (+28°C) ; max (+44°C)

Ifrane : min (+18°C) ; max (+34°C)

Taounate : min (+30°C) ; max (+43°C)

Errachidia : min (+27°C) ; max (+39°C)

Ouarzazate : min (+25°C) ; max (+40°C)

Agadir : min (+18°C) ; max (+28°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+25°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+32°C)

Smara : min (+23°C) ; max (+42°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+27°C) ; max (+44°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+26°C).