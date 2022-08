Figuig, et ses sept ksour. Vaste oasis de la région de l'Oriental, elle se caractérise par ses jardins étagés, où sont cultivés, en plus de palmiers-dattiers, de nombreux arbres fruitiers, des céréales, des plantes fourragères ainsi que des légumes.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 20 août 2022.

- Chaleur par endroits à l’intérieur des terres dans les plaines du Gharb, de la Chaouia, du Haouz et du Souss, les Hauts Plateaux ainsi que dans la région d’Oulmès (Moyen Atlas), mais aussi au Tafilalet et dans le Sahara.

- Des nuages à basse altitude et denses s’accompagneront de bancs de brume ou d’une fine pluie le long de la rive méditerranéenne, les plaines du Gharb, de la Chaouia, des Doukkala et du Souss, ainsi que vers Tan-Tan et Guelmim.

- Pluies sporadiques ou averses orageuses par endroits au Sahara, dans la chaîne de l’Atlas et dans le Tafilalet.

- Un ciel passagèrement nuageux sera à l’origine de pluies éparses dans le Rif, vers Figuig, ainsi que dans les plaines du Saïss, du Tadla, et du Haouz.

- Chasse-sable par endroits au Sahara, dans le Tafilalet et vers Figuig.

- Rafales de vent modérées par endroits à Tanger et sa région, ainsi que dans l’ensemble du sud du Royaume.

- Maximales en hausse dans la majeure partie du pays.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, dans le détroit ainsi que partout ailleurs le long des côtes atlantiques.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 20 août 2022.



Oujda : min (+19°C) ; max (+38°C)

Bouarfa : min (+27°C) ; max (+39°C)

Al Hoceïma : min (+22°C) ; max (+32°C)

Tétouan : min (+21°C) ; max (+24°C)

Sebta : min (+21°C) ; max (+27°C)

Melilia : min (+20°C) ; max (+29°C)

Tanger : min (+19°C) ; max (+32°C)

Kénitra : min (+18°C) ; max (+32°C)

Rabat : min (+18°C) ; max (+32°C)

Casablanca : min (+19°C) ; max (+30°C)

El Jadida : min (+19°C) ; max (+31°C)

Settat : min (+25°C) ; max (+40°C)

Safi : min (+23°C) ; max (+35°C)

Khouribga : min (+24°C) ; max (+41°C)

Beni Mellal : min (+26°C) ; max (+41°C)

Marrakech : min (+27°C) ; max (+44°C)

Meknès : min (+21°C) ; max (+41°C)

Fès : min (+20°C) ; max (+40°C)

Midelt : min (+21°C) ; max (+26°C)

Ifrane : min (+20°C) ; max (+40°C)

Taounate : min (+23°C) ; max (+38°C)

Errachidia : min (+30°C) ; max (+40°C)

Ouarzazate : min (+28°C) ; max (+40°C)

Agadir : min (+18°C) ; max (+29°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+25°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+38°C)

Smara : min (+25°C) ; max (+43°C)

Dakhla : min (+21°C) ; max (+29°C)

Aousserd : min (+30°C) ; max (+42°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+28°C).