Agadir, détruite lors du séisme du 29 février 1960, fut entièrement reconstruite, et mise aux normes parasismiques. La cité est ancienne: au XVIe siècle, les Portugais y construisirent une forteresse, Santa Cruz do Cabo de Aguer (Sainte-Croix du cap Ghir), dans le quartier disparu de Founti.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 6 octobre 2022.

- Le temps est à la grisaille le long de la rive méditerranéenne, du nord de l’Oriental, mais aussi dans les régions proches de l’océan Atlantique des plaines du Gharb, de la Chaouia, des Doukkala et du Souss, à cause de nuages à basse altitude et de bancs de brume.

- Pluies accompagnées parfois d’orages par endroits dans les hauteurs des Haut et Moyen Atlas, ainsi que dans l’Oriental.

- Quelques brèves pluies éparses sont attendues dans les montagnes du Rif.

- Faibles pluies éparses le long de la rive méditerranéenne.

- Temps relativement chaud dans le nord du pays, les régions de Souss-Massa et de Guelmim-Oued Noun, de même qu’à l'extrême sud du Royaume, y compris dans ses régions Est.

- Chasse-sable au Sahara, dans le Tafilalet et le sud de l’Oriental.

- Rafales de vent relativement fortes à Tanger et sa région, de même qu’au Sahara, et d’intensité modérée dans le Tafilalet, la plaine du Saïss et les montagnes du Rif.

- Maximales en légère baisse au sud des provinces sahariennes, à Tanger et sa région, dans le Rif et l’Oriental, et généralement en hausse partout ailleurs au Maroc.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit, de même que le long du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 6 octobre 2022.

Oujda : min (+15°C) ; max (+27°C)

Bouarfa : min (+17°C) ; max (+28°C)

Al Hoceïma : min (+18°C) ; max (+27°C)

Tétouan : min (+17°C) ; max (+24°C)

Sebta : min (+18°C) ; max (+22°C)

Melilia : min (+19°C) ; max (+25°C)

Tanger : min (+19°C) ; max (+25°C)

Kénitra : min (+16°C) ; max (+34°C)

Rabat : min (+13°C) ; max (+32°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+27°C)

El Jadida : min (+18°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+17°C) ; max (+34°C)

Safi : min (+17°C) ; max (+26°C)

Khouribga : min (+18°C) ; max (+34°C)

Beni Mellal : min (+17°C) ; max (+33°C)

Marrakech : min (+18°C) ; max (+36°C)

Meknès : min (+16°C) ; max (+33°C)

Fès : min (+16°C) ; max (+32°C)

Midelt : min (+10°C) ; max (+26°C)

Ifrane : min (+13°C) ; max (+26°C)

Taounate : min (+21°C) ; max (+33°C)

Errachidia : min (+20°C) ; max (+31°C)

Ouarzazate : min (+15°C) ; max (+32°C)

Agadir : min (+18°C) ; max (+23°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+21°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+28°C)

Smara : min (+21°C) ; max (+33°C)

Dakhla : min (+21°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+27°C) ; max (+39°C)

Lagouira : min (+27°C) ; max (+42°C).