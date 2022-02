Baie de Cala Iris, du nom de ce village méditerranéen au nord du Maroc (province d'Al Hoceïma, à la frontière du Rif occidental et du Rif central). Cet endroit paradisiaque est connu pour ses îlots, dont celui de Cala Iris, son ancien camping municipal et son petit port de pêche.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 20 février 2022, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps plutôt froid en montagne et dans les Hauts Plateaux.

- De faibles pluies sont attendues le long de la rive méditerranéenne.

- Formations brumeuses dans l'Oriental.

- Rafales de vent relativement fortes vers Tanger.

- Chasse-sable au Sahara.

- Les températures du jour sont en baisse dans le sud du pays et l’oriental et en hausse partout ailleurs au Maroc.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le Détroit, forte à très forte entre Rabat et Tarfaya et agitée à forte ailleurs dans les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 20 février 2022.



Oujda : min (+8°C) ; max (+18°C)

Bouarfa : min (+7°C) ; max (+19°C)

Al Hoceïma : min (+11°C) ; max (+18°C)

Tétouan : min (+13°C) ; max (+13°C)

Sebta : min (+14°C) ; max (+16°C)

Melilla : min (+13°C) ; max (+17°C)

Tanger : min (+9°C) ; max (+19°C)

Kénitra : min (+10°C) ; max (+24°C)

Rabat : min (+8°C) ; max (+24°C)

Casablanca : min (+8°C) ; max (+19°C)

El Jadida : min (+9°C) ; max (+20°C)

Settat : min (+7°C) ; max (+22°C)

Safi : min (+9°C) ; max (+22°C)

Khouribga : min (+6°C) ; max (+22°C)

Beni Mellal : min (+7°C) ; max (+21°C)

Marrakech : min (+10°C) ; max (+22°C)

Meknès : min (+8°C) ; max (+22°C)

Fès : min (+9°C) ; max (+22°C)

Ifrane : min (+3°C) ; max (+15°C)

Taounate : min (+10°C) ; max (+22°C)

Errachidia : min (+8°C) ; max (+20°C)

Ouarzazate : min (+7°C) ; max (+20°C)

Agadir : min (+12°C) ; max (+22°C)

Essaouira : min (+13°C) ; max (+21°C)

Laâyoune : min (+13°C) ; max (+21°C)

Smara : min (+13°C) ; max (+22°C)

Dakhla : min (+15°C) ; max (+22°C)

Aousserd : min (+14°C) ; max (+24°C)

Lagouira : min (+16°C) ; max (+29°C).