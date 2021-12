En 2020, pour la troisième année consécutive, Tanger Med a été le premier port de transbordement de conteneurs en Méditerranée et le premier port à conteneurs en Afrique. Relié à plus de 180 ports dans le monde, près de 1 100 entreprises y sont installées.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 10 décembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Il fera plutôt froid ce matin et la nuit suivante en montagne et dans les Hauts Plateaux.

- Des passages nuageux denses occasionneront de la bruine par endroits dans la région de Tanger.

- Temps peu à passagèrement nuageux dans le Nord-Ouest et clair à peu nuageux partout ailleurs au Maroc.

- Des bancs de brume, ce matin et la nuit suivante, intéresseront le bassin des Oulad Abdoun et la région d’Oulmès dans le Moyen Atlas, ainsi que la plaine du Saïss et le nord de l'Oriental.

- Rafales de vent relativement fortes sur la rive méditerranéenne et les côtes proches de la plaine du Souss.

- Chasse-sable au Sahara.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit, peu agitée à agitée au nord de Larache et agitée à forte au sud, parfois forte à très forte en début de journée entre Jorf Lasfar et Tarfaya.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 10 décembre 2021.





Oujda : min (+7°C) ; max (+19°C)

Bouarfa : min (+2°C) ; max (+18°C)

Al Hoceïma : min (+11°C) ; max (+18°C)

Tétouan : min (+12°C) ; max (+17°C)

Sebta : min (+13°C) ; max (+16°C)

Melilla : min (+14°C) ; max (+17°C)

Tanger : min (+11°C) ; max (+17°C)

Kénitra : min (+7°C) ; max (+8°C)

Rabat : min (+8°C) ; max (+18°C)

Casablanca : min (+9°C) ; max (+18°C)

El Jadida : min (+9°C) ; max (+20°C)

Settat : min (+6°C) ; max (+18°C)

Safi : min (+9°C) ; max (+21°C)

Khouribga : min (+4°C) ; max (+18°C)

Beni Mellal : min (+5°C) ; max (+20°C)

Marrakech : min (+6°C) ; max (+20°C)

Meknès : min (+4°C) ; max (+15°C)

Fès : min (+4°C) ; max (+15°C)

Ifrane : min (+0°C) ; max (+10°C)

Taounate : min (+5°C) ; max (+12°C)

Errachidia : min (+2°C) ; max (+19°C)

Ouarzazate : min (+0°C) ; max (+22°C)

Agadir : min (+9°C) ; max (+22°C)

Essaouira : min (+12°C) ; max (+21°C)

Laâyoune : min (+11°C) ; max (+25°C)

Smara : min (+10°C) ; max (+24°C)

Dakhla : min (+15°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+12°C) ; max (+26°C)

Lagouira : min (+15°C) ; max (+27°C).