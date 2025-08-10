Société

Météo. Chaleur sur les villes intérieures et sur la Méditerranée en ce dimanche 10 août, avec des averses sur l’Atlas et les provinces du Sud

La plage Porto Rico, à Dakhla.

Voici les prévisions météorologiques de la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 10 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/08/2025 à 06h00

Temps chaud à localement très chaud sur les plaines de Tadla, Rhamna, Chiadma, Abda, le Souss, l’intérieur de la Chaouia, le Saïss, Oulmès, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas assez fréquents avec formations brumeuses ou bruines locales sur les côtes nord et centre.

– Ciel passagèrement nuageux sur le Haut et le Moyen Atlas, avec quelques ondées ou gouttes et des orages isolés.

– Remontées tropicales avec averses orageuses sur le sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent parfois assez fortes sur l’Oriental et les provinces du Sud, avec chasse-poussières.

– Températures minimales comprises entre 28 et 34 °C sur le Souss, l’intérieur de Chiadma, le Sud-Est et le Sud ; entre 22 et 28 °C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Saïss, le sud du Rif et la vallée de la Moulouya ; et entre 17 et 22 °C ailleurs.

– Températures maximales en hausse sur les régions nord et centre, en baisse sur les provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit de Gibraltar et peu agitée à localement agitée sur le reste du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur accompagnée de chergui et averses orageuses, de vendredi à mardi

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 10 août 2025

Oujda min 20 max 37

Bouarfa min 22 max 39

Al Hoceima min 22 max 26

Tétouan min 22 max 28

Sebta min 23 max 26

Mellilia min 20 max 27

Tanger min 23 max 30

Kénitra min 22 max 35

Rabat min 21 max 28

Casablanca min 22 max 29

El Jadida min 21 max 30

Settat min 20 max 44

Safi min 24 max 41

Khouribga min 24 max 42

Béni Mellal min 28 max 42

Marrakech min 28 max 46

Meknès min 20 max 42

Fès min 20 max 43

Ifrane min 17 max 33

Taounate min 24 max 44

Errachidia min 27 max 40

Ouarzazate min 24 max 39

Agadir min 30 max 46

Essaouira min 24 max 40

Laâyoune min 26 max 39

Es-Semara min 29 max 48

Dakhla min 20 max 26

Aousserd min 25 max 43

Lagouira min 20 max 28

Midelt min 21 max 35.

