Météo. Chaleur sur les villes intérieures et sur la Méditerranée en ce dimanche 10 août, avec des averses sur l’Atlas et les provinces du Sud

Temps chaud à localement très chaud sur les plaines de Tadla, Rhamna, Chiadma, Abda, le Souss, l’intérieur de la Chaouia, le Saïss, Oulmès, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas assez fréquents avec formations brumeuses ou bruines locales sur les côtes nord et centre.

– Ciel passagèrement nuageux sur le Haut et le Moyen Atlas, avec quelques ondées ou gouttes et des orages isolés.

– Remontées tropicales avec averses orageuses sur le sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent parfois assez fortes sur l’Oriental et les provinces du Sud, avec chasse-poussières.

– Températures minimales comprises entre 28 et 34 °C sur le Souss, l’intérieur de Chiadma, le Sud-Est et le Sud ; entre 22 et 28 °C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Saïss, le sud du Rif et la vallée de la Moulouya ; et entre 17 et 22 °C ailleurs.

– Températures maximales en hausse sur les régions nord et centre, en baisse sur les provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit de Gibraltar et peu agitée à localement agitée sur le reste du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 10 août 2025

– Oujda min 20 max 37

– Bouarfa min 22 max 39

– Al Hoceima min 22 max 26

– Tétouan min 22 max 28

– Sebta min 23 max 26

– Mellilia min 20 max 27

– Tanger min 23 max 30

– Kénitra min 22 max 35

– Rabat min 21 max 28

– Casablanca min 22 max 29

– El Jadida min 21 max 30

– Settat min 20 max 44

– Safi min 24 max 41

– Khouribga min 24 max 42

– Béni Mellal min 28 max 42

– Marrakech min 28 max 46

– Meknès min 20 max 42

– Fès min 20 max 43

– Ifrane min 17 max 33

– Taounate min 24 max 44

– Errachidia min 27 max 40

– Ouarzazate min 24 max 39

– Agadir min 30 max 46

– Essaouira min 24 max 40

– Laâyoune min 26 max 39

– Es-Semara min 29 max 48

– Dakhla min 20 max 26

– Aousserd min 25 max 43

– Lagouira min 20 max 28

– Midelt min 21 max 35.