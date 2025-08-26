Météo. Chaleur persistante au Sud-Est ce mardi 26 août avec des vents forts et de la brume sur les côtes

- Temps assez chaud sur le Sud-Est.
- Quelques nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas et les hauts plateaux Orientaux.
- Nuages bas denses avec bruine locale sur les côtes sahariennes entre Tiznit et Boujdour et la Méditerranée.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et le Sud avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 23/28°C sur le Sud-Est et de 17/23°C partout ailleurs.
- Températures du jour en hausse sur l’Oriental, le Sud-Est et les plaines intérieures, et en légère baisse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, et peu agitée à agitée, devenant agitée à forte tôt le matin, sur les côtes Atlantiques.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 26 août 2025:
– Oujda min 22 max 37
– Bouarfa min 26 max 37
– Al Hoceima min 23 max 29
– Tétouan min 20 max 30
– Sebta min 23 max 27
– Mellilia min 23 max 28
– Tanger min 21 max 27
– Kénitra min 20 max 26
– Rabat min 20 max 24
– Casablanca min 21 max 25
– El Jadida min 21 max 26
– Settat min 18 max 31
– Safi min 19 max 28
– Khouribga min 16 max 29
– Béni Mellal min 19 max 32
– Marrakech min 19 max 35
– Meknès min 18 max 31
– Fès min 20 max 31
– Ifrane min 15 max 26
– Taounate min 20 max 33
– Errachidia min 26 max 40
– Ouarzazate min 22 max 40
– Agadir min 20 max 26
– Essaouira min 19 max 25
– Laâyoune min 20 max 30
– Es-Semara min 20 max 33
– Dakhla min 18 max 25
– Aousserd min 22 max 38
– Lagouira min 20 max 29
– Midelt min 18 max 36