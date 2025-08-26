Société

Météo. Chaleur persistante au Sud-Est ce mardi 26 août avec des vents forts et de la brume sur les côtes

La plage de Tafedna, à quelques encablures de la ville d'Essaouira.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 26 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/08/2025 à 05h47

- Temps assez chaud sur le Sud-Est.

- Quelques nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas et les hauts plateaux Orientaux.

- Nuages bas denses avec bruine locale sur les côtes sahariennes entre Tiznit et Boujdour et la Méditerranée.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et le Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 23/28°C sur le Sud-Est et de 17/23°C partout ailleurs.

- Températures du jour en hausse sur l’Oriental, le Sud-Est et les plaines intérieures, et en légère baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, et peu agitée à agitée, devenant agitée à forte tôt le matin, sur les côtes Atlantiques.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 26 août 2025:

Oujda min 22 max 37

Bouarfa min 26 max 37

Al Hoceima min 23 max 29

Tétouan min 20 max 30

Sebta min 23 max 27

Mellilia min 23 max 28

Tanger min 21 max 27

Kénitra min 20 max 26

Rabat min 20 max 24

Casablanca min 21 max 25

El Jadida min 21 max 26

Settat min 18 max 31

Safi min 19 max 28

Khouribga min 16 max 29

Béni Mellal min 19 max 32

Marrakech min 19 max 35

Meknès min 18 max 31

Fès min 20 max 31

Ifrane min 15 max 26

Taounate min 20 max 33

Errachidia min 26 max 40

Ouarzazate min 22 max 40

Agadir min 20 max 26

Essaouira min 19 max 25

Laâyoune min 20 max 30

Es-Semara min 20 max 33

Dakhla min 18 max 25

Aousserd min 22 max 38

Lagouira min 20 max 29

Midelt min 18 max 36

