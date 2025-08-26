Météo. Chaleur persistante au Sud-Est ce mardi 26 août avec des vents forts et de la brume sur les côtes

La plage de Tafedna, à quelques encablures de la ville d'Essaouira.

- Temps assez chaud sur le Sud-Est.

- Quelques nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas et les hauts plateaux Orientaux.

- Nuages bas denses avec bruine locale sur les côtes sahariennes entre Tiznit et Boujdour et la Méditerranée.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et le Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 23/28°C sur le Sud-Est et de 17/23°C partout ailleurs.

- Températures du jour en hausse sur l’Oriental, le Sud-Est et les plaines intérieures, et en légère baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, et peu agitée à agitée, devenant agitée à forte tôt le matin, sur les côtes Atlantiques.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 26 août 2025:

– Oujda min 22 max 37

– Bouarfa min 26 max 37

– Al Hoceima min 23 max 29

– Tétouan min 20 max 30

– Sebta min 23 max 27

– Mellilia min 23 max 28

– Tanger min 21 max 27

– Kénitra min 20 max 26

– Rabat min 20 max 24

– Casablanca min 21 max 25

– El Jadida min 21 max 26

– Settat min 18 max 31

– Safi min 19 max 28

– Khouribga min 16 max 29

– Béni Mellal min 19 max 32

– Marrakech min 19 max 35

– Meknès min 18 max 31

– Fès min 20 max 31

– Ifrane min 15 max 26

– Taounate min 20 max 33

– Errachidia min 26 max 40

– Ouarzazate min 22 max 40

– Agadir min 20 max 26

– Essaouira min 19 max 25

– Laâyoune min 20 max 30

– Es-Semara min 20 max 33

– Dakhla min 18 max 25

– Aousserd min 22 max 38

– Lagouira min 20 max 29

– Midelt min 18 max 36