Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 5 juillet 2022.

- Chaleur dans le Tafilalet, dans l’Oriental et à l’intérieur des terres au Sahara, de même que dans la plaine du Saïss, le Tadla, la plaine du Haouz, ainsi qu’en pays Haha.

- Bancs de brume et bruine par endroits le long des côtes au nord du Royaume, de même que d’Agadir à Sidi Ifni, ainsi que vers Tan-Tan.

- Ondées ou averses orageuses dans les montagnes de l’Atlas, la plaine du Saïss, le Tadla, la plaine du Haouz, ainsi qu’en pays Haha, mais aussi dans l’Oriental, y compris vers Oujda, dans la chaîne du Rif, et le Tafilalet.

- Chasse-sable par endroits vers Figuig, dans le Tafilalet, et généralement dans le sud du pays.

- Rafales de vent relativement fortes par endroits à l’ouest du Sahara, de même que d’Agadir à Sidi Ifni.

- Les maximales seront en légère hausse ou quasi-stationnaires dans la majeure partie du pays par rapport à hier.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée entre le cap Spartel et Casablanca et agitée ailleurs dans le reste des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 5 juillet 2022.

Oujda : min (+24°C) ; max (+37°C)

Bouarfa : min (+26°C) ; max (+40°C)

Al Hoceïma : min (+21°C) ; max (+26°C)

Tétouan : min (+19°C) ; max (+33°C)

Sebta : min (+16°C) ; max (+28°C)

Melilia : min (+21°C) ; max (+29°C)

Tanger : min (+19°C) ; max (+29°C)

Kénitra : min (+19°C) ; max (+27°C)

Rabat : min (+18°C) ; max (+25°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+19°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+17°C) ; max (+32°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+28°C)

Khouribga : min (+19°C) ; max (+36°C)

Beni Mellal : min (+22°C) ; max (+39°C)

Marrakech : min (+20°C) ; max (+40°C)

Meknès : min (+18°C) ; max (+33°C)

Fès : min (+19°C) ; max (+34°C)

Ifrane : min (+17°C) ; max (+30°C)

Taounate : min (+20°C) ; max (+30°C)

Errachidia : min (+26°C) ; max (+41°C)

Ouarzazate : min (+23°C) ; max (+39°C)

Agadir : min (+18°C) ; max (+29°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+31°C)

Smara : min (+18°C) ; max (+36°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+24°C) ; max (+41°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+31°C).