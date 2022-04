Ksar El Bhar, Safi. Construite par les Portugais au XVe siècle, cette forteresse a été, un temps, le lieu de résidence du gouverneur. Sa porte monumentale s’ouvre sur une place d’armes où une dizaine de vieux canons espagnols et hollandais sont pointés vers l’océan.

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 16 avril 2022, établies par la Direction Générale de la météorologie.

- Des bancs de brume circuleront par endroits à l'ouest de la Méditerranée, ainsi que le long des côtes proches de la plaine du Souss, et dans celles du sud du Royaume.

- Dans l’ensemble du pays, le ciel sera clair à peu nuageux.

- Vent modéré, voire relativement fort par endroits, de secteur nord à est dans le Sud de l’Oriental et les plaines du Gharb et de la Chaouia, et de secteur sud à Est dans les régions sahariennes.

- Chasse-sable dans le Tafilalet et le Sahara.

- Les maximales sont en hausse généralisée par rapport à hier, tout particulièrement dans les régions du sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à peu agitée dans le détroit, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Boujdour et agitée partout ailleurs dans le reste des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 16 avril 2022.



Oujda : min (+8°C) ; max (+23°C)

Bouarfa : min (+8°C) ; max (+22°C)

Al Hoceïma : min (+13°C) ; max (+26°C)

Tétouan : min (+10°C) ; max (+22°C)

Sebta : min (+12°C) ; max (+19°C)

Melilla : min (+10°C) ; max (+25°C)

Tanger : min (+15°C) ; max (+29°C)

Kénitra : min (+16°C) ; max (+32°C)

Rabat : min (+14°C) ; max (+28°C)

Casablanca : min (+14°C) ; max (+26°C)

El Jadida : min (+16°C) ; max (+29°C)

Settat : min (+13°C) ; max (+32°C)

Safi : min (+16°C) ; max (+35°C)

Khouribga : min (+13°C) ; max (+29°C)

Beni Mellal : min (+15°C) ; max (+31°C)

Marrakech : min (+14°C) ; max (+32°C)

Meknès : min (+13°C) ; max (+27°C)

Fès : min (+11°C) ; max (+26°C)

Ifrane : min (+4°C) ; max (+24°C)

Taounate : min (+13°C) ; max (+29°C)

Errachidia : min (+14°C) ; max (+26°C)

Ouarzazate : min (+13°C) ; max (+30°C)

Agadir : min (+16°C) ; max (+36°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+24°C)

Laâyoune : min (+16°C) ; max (+39°C)

Smara : min (+18°C) ; max (+38°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+21°C) ; max (+37°C)

Lagouira : min (+16°C) ; max (+22°C).