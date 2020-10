© Copyright : MAP

Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 21 octobre 2020.

- Températures maximales en baisse sensible sur le pays.

- Temps nuageux avec des pluies ou averses orageuses par moments sur l'Atlas, le sud-est, le Rif, les plaines à l'ouest de l'Atlas, le Tangérois, les plateaux de phosphates et Oulmès et l'ouest de la Méditerranée.

- Ciel passagèrement nuageux avec pluies ou averses éparses sur les plaines nord et centre, le nord des provinces sahariennes.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le sud.

- Vent modéré de secteur sud sur le sud de l'Oriental et le sud-est et faible à modéré de secteur sud à ouest ailleurs.

- Chasse-sables sur le sud-est et le sud de l'Oriental.

- Températures minimales de l'ordre de 05/12°C sur l'Atlas et le Rif, 11/16°C sur l'oriental, 16/20°C sur le nord, le centre et le sud-est et de 19/25°C sur le sud du pays.

- Températures maximales de l'ordre de 17/23°C sur le nord, le centre, l'Atlas et le sud de l'Oriental, 30/36°C sur l'intérieur des provinces sud et de 23/29°C sur le reste du pays.

- Mer belle a peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur l'est du Détroit, et agitée à forte devenant agitée l'après-midi sur la partie ouest, agitée à forte sur les côtes atlantiques nord et centre, et peu agitée à agitée sur les côtes sud.