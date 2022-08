Tétouan, depuis le jbel Bouanan. Des vestiges carthaginois, maurétaniens et romains attestent de la création de la cité avant le IIIe siècle av. J.-C. Les Phéniciens y avaient déjà établi un comptoir, à l'embouchure de l'oued Martil, vers 600 av. J.-C.

© Copyright : Adam Lahlimi

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 27 août 2022.

- Bancs de brume et fine pluie par endroits le long de la rive méditerranéenne, de même que dans la partie proche de l’océan Atlantique des plaines du Gharb, de la Chaouia, des Doukkala et du Souss, ainsi que vers Guelmim et Tan-Tan.

- Des foyers orageux seront à l’origine de brèves pluies et de rafales de vent par endroits dans l'Atlas, le Tafilalet, le Rif, la plaine du Saïss, l'Oriental, y compris à l’Est de la rive méditerranéenne.

- Ciel peu à passagèrement nuageux dans les plaines du Saïss, du Tadla, du Haouz et du Souss, quelques brèves pluies y sont attendues par endroits.

- Chasse-sable dans le Tafilalet, et généralement dans l’ensemble du sud marocain.

- Rafales de vent relativement fortes par endroits au Sahara.

- Maximales en baisse dans la majeure partie du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée dans le détroit, agitée entre Casablanca et Tarfaya, peu agitée à agitée ailleurs dans le reste des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 27 août 2022.

Oujda : min (+19°C) ; max (+33°C)

Bouarfa : min (+25°C) ; max (+37°C)

Al Hoceïma : min (+23°C) ; max (+29°C)

Tétouan : min (+19°C) ; max (+24°C)

Sebta : min (+20°C) ; max (+25°C)

Melilia : min (+22°C) ; max (+25°C)

Tanger : min (+20°C) ; max (+24°C)

Kénitra : min (+21°C) ; max (+26°C)

Rabat : min (+20°C) ; max (+25°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+19°C) ; max (+30°C)

Safi : min (+20°C) ; max (+28°C)

Khouribga : min (+21°C) ; max (+33°C)

Beni Mellal : min (+20°C) ; max (+35°C)

Marrakech : min (+21°C) ; max (+36°C)

Meknès : min (+17°C) ; max (+33°C)

Fès : min (+17°C) ; max (+34°C)

Midelt : min (+20°C) ; max (+32°C)

Ifrane : min (+17°C) ; max (+31°C)

Taounate : min (+22°C) ; max (+34°C)

Errachidia : min (+25°C) ; max (+38°C)

Ouarzazate : min (+22°C) ; max (+38°C)

Agadir : min (+19°C) ; max (+27°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+30°C)

Smara : min (+20°C) ; max (+32°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+25°C) ; max (+38°C)

Lagouira : min (+22°C) ; max (+30°C).