Météo. Baisse des températures ce mardi 9 septembre, avec des averses orageuses et vents forts

- Formations brumeuses sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.
- Averses orageuses sur l’Oriental, le Moyen Atlas, le Saiss, l’Est de la Méditerranée, le Rif et le Sud des provinces sahariennes.
- Ondées et orages sur l’intérieur du Gharb, le Haut Atlas et le Sud-Est.
- Chasse-poussières par endroits sur le Sud-Est et le Sud.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, la région de Tanger, l’Atlas et le Sud.
- Température minimale de l’ordre de 21/26°C sur le Sud-Est, l’intérieur des provinces sahariennes et sur la Méditerranée et de 16/21°C partout ailleurs.
- Température du jour en baisse.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, au nord de Larache et au sud de Tarfaya, belle à peu agitée sur le Détroit, et agitée à forte ailleurs.
Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses avec rafales de vent ce lundi dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues pour le mardi 9 septembre 2025:
– Oujda min 20 max 24
– Bouarfa min 16 max 28
– Al Hoceima min 21 max 27
– Tétouan min 21 max 29
– Sebta min 19 max 24
– Mellilia min 22 max 26
– Tanger min 21 max 25
– Kénitra min 18 max 25
– Rabat min 19 max 25
– Casablanca min 21 max 25
– El Jadida min 20 max 24
– Settat min 14 max 26
– Safi min 16 max 25
– Khouribga min 14 max 24
– Béni Mellal min 19 max 25
– Marrakech min 18 max 28
– Meknès min 15 max 25
– Fès min 17 max 26
– Ifrane min 11 max 17
– Taounate min 20 max 28
– Errachidia min 22 max 32
– Ouarzazate min 18 max 34
– Agadir min 20 max 28
– Essaouira min 19 max 21
– Laâyoune min 21 max 29
– Es-Semara min 21 max 31
– Dakhla min 21 max 27
– Aousserd min 25 max 36
– Lagouira min 21 max 34
– Midelt min 15 max 23