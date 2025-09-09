Météo. Baisse des températures ce mardi 9 septembre, avec des averses orageuses et vents forts

- Formations brumeuses sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

- Averses orageuses sur l’Oriental, le Moyen Atlas, le Saiss, l’Est de la Méditerranée, le Rif et le Sud des provinces sahariennes.

- Ondées et orages sur l’intérieur du Gharb, le Haut Atlas et le Sud-Est.

- Chasse-poussières par endroits sur le Sud-Est et le Sud.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, la région de Tanger, l’Atlas et le Sud.

- Température minimale de l’ordre de 21/26°C sur le Sud-Est, l’intérieur des provinces sahariennes et sur la Méditerranée et de 16/21°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, au nord de Larache et au sud de Tarfaya, belle à peu agitée sur le Détroit, et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues pour le mardi 9 septembre 2025:

– Oujda min 20 max 24

– Bouarfa min 16 max 28

– Al Hoceima min 21 max 27

– Tétouan min 21 max 29

– Sebta min 19 max 24

– Mellilia min 22 max 26

– Tanger min 21 max 25

– Kénitra min 18 max 25

– Rabat min 19 max 25

– Casablanca min 21 max 25

– El Jadida min 20 max 24

– Settat min 14 max 26

– Safi min 16 max 25

– Khouribga min 14 max 24

– Béni Mellal min 19 max 25

– Marrakech min 18 max 28

– Meknès min 15 max 25

– Fès min 17 max 26

– Ifrane min 11 max 17

– Taounate min 20 max 28

– Errachidia min 22 max 32

– Ouarzazate min 18 max 34

– Agadir min 20 max 28

– Essaouira min 19 max 21

– Laâyoune min 21 max 29

– Es-Semara min 21 max 31

– Dakhla min 21 max 27

– Aousserd min 25 max 36

– Lagouira min 21 max 34

– Midelt min 15 max 23