Société

Météo. Baisse des températures ce mardi 9 septembre, avec des averses orageuses et vents forts

Azemmour, près d'El Jadida, bordée par l'Oum Errabia. 

Azemmour, près d'El Jadida, bordée par l'Oum Errabia.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 9 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/09/2025 à 06h00

- Formations brumeuses sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

- Averses orageuses sur l’Oriental, le Moyen Atlas, le Saiss, l’Est de la Méditerranée, le Rif et le Sud des provinces sahariennes.

- Ondées et orages sur l’intérieur du Gharb, le Haut Atlas et le Sud-Est.

- Chasse-poussières par endroits sur le Sud-Est et le Sud.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, la région de Tanger, l’Atlas et le Sud.

- Température minimale de l’ordre de 21/26°C sur le Sud-Est, l’intérieur des provinces sahariennes et sur la Méditerranée et de 16/21°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, au nord de Larache et au sud de Tarfaya, belle à peu agitée sur le Détroit, et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses avec rafales de vent ce lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues pour le mardi 9 septembre 2025:

Oujda min 20 max 24

Bouarfa min 16 max 28

Al Hoceima min 21 max 27

Tétouan min 21 max 29

Sebta min 19 max 24

Mellilia min 22 max 26

Tanger min 21 max 25

Kénitra min 18 max 25

Rabat min 19 max 25

Casablanca min 21 max 25

El Jadida min 20 max 24

Settat min 14 max 26

Safi min 16 max 25

Khouribga min 14 max 24

Béni Mellal min 19 max 25

Marrakech min 18 max 28

Meknès min 15 max 25

Fès min 17 max 26

Ifrane min 11 max 17

Taounate min 20 max 28

Errachidia min 22 max 32

Ouarzazate min 18 max 34

Agadir min 20 max 28

Essaouira min 19 max 21

Laâyoune min 21 max 29

Es-Semara min 21 max 31

Dakhla min 21 max 27

Aousserd min 25 max 36

Lagouira min 21 max 34

Midelt min 15 max 23

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/09/2025 à 06h00
#DGM#températures#Météo#Météorologie#Climat#vague de chaleur

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Sidi Ifni: l’écrin océanique des vents et des montagnes

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Nouakchott: un dimanche à la plage pour échapper à la canicule

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir: ces vieilles pratiques qui gâchent l’expérience des estivants

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tanger: submergée par les déchets, la plage de Oued Alian perd de son attrait touristique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Plus de 14.000 cas de noyade enregistrés au Maroc durant l’été 2025

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Des projets structurants transforment la station balnéaire de Mirleft

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Entre sable doré et voiles au vent, l’énergie de Foum El Oued

Articles les plus lus

1
Sans famille
2
Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse
3
Le rêve français du régime d’Alger
4
Le journal Le Monde et le Sahara marocain
5
Les enjeux de la réforme universitaire
6
Prince, Jura, Normandie: chronique du déclin des icônes piétonnes de Casablanca
7
Après son limogeage, ISTN pour Nadir Larbaoui ou comment le régime d’Alger broie ses propres chouchous
8
Algérie: le régime va-t-il céder la wilaya de Tindouf au Polisario?
Revues de presse

Voir plus