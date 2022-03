En 2020, pour la troisième année consécutive, Tanger Med a été le premier port de transbordement de conteneurs en Méditerranée et le premier port à conteneurs en Afrique. Relié à plus de 180 ports dans le monde, près de 1 100 entreprises y sont installées.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 5 mars 2022, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps froid, ce matin et la nuit suivante, dans les montagnes de l’Atlas et du Rif, l'Oriental, le Tafilalet et le bassin des Ouled Abdoun.

- Des averses sont attendues à la nuit tombée, dans la plaine des Doukkala, de même que dans ses côtes atlantiques proches, au nord de Safi.

- Quelques gouttes de pluie sont attendues à Tanger et sa région, dans le Rif, le nord de l’Oriental et plus généralement dans l'ensemble de la rive méditerranéenne.

- Rafales de vent relativement fortes dans le sud du pays, de même que dans les côtes proches de la plaine du Souss.

- Températures du jour en légère baisse dans le sud du pays, et en légère hausse dans l’Oriental.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le détroit, agitée à très forte entre le cap Hadid et Tarfaya, et agitée à forte ailleurs dans les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 5 mars 2022.



Oujda : min (+6°C) ; max (+14°C)

Bouarfa : min (+4°C) ; max (+15°C)

Al Hoceïma : min (+11°C) ; max (+18°C)

Tétouan : min (+10°C) ; max (+17°C)

Sebta : min (+11°C) ; max (+17°C)

Melilla : min (+10°C) ; max (+16°C)

Tanger : min (+10°C) ; max (+18°C)

Kénitra : min (+8°C) ; max (+17°C)

Rabat : min (+7°C) ; max (+17°C)

Casablanca : min (+8°C) ; max (+17°C)

El Jadida : min (+10°C) ; max (+19°C)

Settat : min (+6°C) ; max (+18°C)

Safi : min (+9°C) ; max (+20°C)

Khouribga : min (+3°C) ; max (+16°C)

Beni Mellal : min (+5°C) ; max (+15°C)

Marrakech : min (+7°C) ; max (+20°C)

Meknès : min (+5°C) ; max (+15°C)

Fès : min (+5°C) ; max (+17°C)

Ifrane : min (-2°C) ; max (+8°C)

Taounate : min (+5°C) ; max (+14°C)

Errachidia : min (+6°C) ; max (+17°C)

Ouarzazate : min (+8°C) ; max (+23°C)

Agadir : min (+12°C) ; max (+25°C)

Essaouira : min (+14°C) ; max (+20°C)

Laâyoune : min (+15°C) ; max (+22°C)

Smara : min (+13°C) ; max (+23°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+22°C)

Aousserd : min (+13°C) ; max (+24°C)

Lagouira : min (+15°C) ; max (+24°C).