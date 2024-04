Merveilles de la montagne. Blancheur immaculée et richesse gustative, le double attrait des moutons de la Soulala Al Bayda Al Jabalia

Parmi les nombreux stands du Salon international de l’agriculture au Maroc, un en particulier attire l’attention des visiteurs: celui présentant les moutons Soulala Al Bayda Al Jabalia (race blanche de montagne). Reconnaissables à leur manteau blanc et luxuriant, ils reflètent la pureté et la dureté des sommets montagneux où ils aiment vivre.

D’une blancheur qui rivalise avec la neige des sommets environnants, ces ovins sont un symbole de pureté. Leur laine épaisse, douce au toucher, pend en mèches lourdes et soyeuses qui oscillent majestueusement à chacun de leurs pas. Leur allure est d’une noblesse naturelle, évoluant avec une élégance qui semble chorégraphiée par le vent même des montagnes.

Ces moutons sont également des prodiges de la nature. Adaptés pour naviguer dans les terrains les plus exigeants, leur corps robuste et leurs pattes sûres les rendent maîtres des sommets escarpés. Leur laine, non seulement protectrice contre les rigueurs climatiques extrêmes, est aussi une des plus recherchées pour la fabrication de textiles de luxe marocains, nous explique un éleveur.

Lire aussi : Aïd Al-Adha: acheter son mouton en ligne, la nouvelle tendance

Chaque tonte offre entre 3 et 4,5 kg de cette précieuse fibre, tandis que leur stature robuste assure une production de viande qui soutient économiquement les familles montagnardes. La laine recueillie sert à tisser essentiellement des tapis.