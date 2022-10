© Copyright : DR

Kiosque360. Une femme a tué sa sœur après l'avoir surprise avec un homme connu dans le quartier. Elle a ensuite tenté de mettre la police sur une fausse piste en rapportant elle-même la disparition de la victime. Cette revue de presse est tirée du quotidien Assabah.

C’est un nouveau drame familial, soutendu par une affaire de sexe, qui vient de secouer la ville de Meknès. Une jeune femme a été interpellée après avoir tué sa propre sœur, qu’elle aurait surprise en pleins ébats sexuels, rapporte Assabah dans son édition du lundi 3 octobre. Le journal indique ainsi qu’une femme et un homme viennent d’être présentés devant la justice: ils sont notamment soupçonnés de meurtre et d'atteinte aux mœurs.

En fait, tout a commencé lorsqu’une jeune femme s'est rendue au poste de police pour déclarer la disparition de sa sœur. L'air inquiet, elle a expliqué aux policiers qu’elle s’était déplacée au domicile de la victime pour prendre de ses nouvelles mais a été surprise, une fois sur place, que personne n’ouvre la porte.

Intrigués par cette déposition, les enquêteurs ont alors décidé de se déplacer eux-mêmes au domicile en question, pour s’assurer qu’aucun mal n’avait été fait à la sœur de la jeune femme. Personne n'étant venu leur ouvrir la porte, ils ont décidé de la forcer et ont immédiatement aperçu la victime étendue sur le sol, le corps marqué de trace de violence et, à côté d’elle, des préservatifs et des produits stupéfiants. Comme l’explique Assabah, c’est à ce moment-là que la police scientifique est entrée en scène pour mener son enquête.



Cette dernière s’est poursuivie pendant deux jours, au bout desquels les enquêteurs ont convoqué la sœur de la victime pour la confronter à de nouvelles découvertes. Celle-ci est alors rapidement passée à table, expliquant qu’elle avait surpris sa sœur en pleins ébats sexuels avec un homme connu dans le quartier qui s’était dépêché de prendre la fuite. S’en sont suivis des actes de violence auxquels la sœur n’a pas survécu. Confuse, l’accusée a pris 24h avant de décider d’aller déclarer la disparition de sa sœur, espérant mettre la police sur une fausse piste. Mais rien ne s'est déroulé comme elle l'avait planifié et elle devra désormais répondre de son acte devant la justice.