Kiosque360. Les deux personnes qui se sont suicidées ont laissé derrière elles des familles sans ressources. Quant aux auteurs des trois homicides, ils ont été arrêtés et mis en garde à vue.

En à peine une peu plus d’une semaine, la ville de Meknès a connu cinq drames tout aussi atroces les uns que les autres et survenus dans des conditions obscures. Cinq quartiers de la ville ont ainsi connu autant de pertes en vies humaines, entre suicides et homicides, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du week-end des 29 et 30 août.

Le quotidien affirme que les services de la police judiciaire tentent actuellement d'élucider les conditions dans lesquelles un quinquagénaire a décidé de mettre fin à ses jours en se jetant de la terrasse d'un immeuble, dans un quartier de la ville nouvelle. Ce n'est d'ailleurs pas le seul cas sur lequel la police judiciaire planche actuellement. Un autre cas de suicide survenu, cette fois, dans l'ancienne médina, mobilise également la police locale.

Il s'agit, dans ce deuxième cas, d’un homme un peu plus jeune, d'à peine une quarantaine d'années, qui a décidé, lui aussi, de mettre fin à ses jours par pendaison. Les deux suicidés ont laissé derrières eux veuves et orphelins sans ressources, donc de nombreuses bouches à nourrir dans ces conditions très difficiles de crise sanitaire et économique.

Par ailleurs, poursuit Al Ahdath Al Maghribia, la capitale ismaélienne a connu, durant cette même période, trois homicides. Un sexagénaire, vendeur de cigarettes au détail de son état, a mis fin à la vie, dans le quartier de Borj Moulay Omar, d'un garçon de café qui avait refusé de le laisser vendre ses cigarettes à l'intérieur de l'établissement.

Le deuxième homicide a été perpétré par un mineur contre un quarantenaire, pour des raisons que l’on ignore encore. Le jeune homme a mis la victime dans le coffre d'une voiture dans le but de s'en débarrasser, avant d'être encerclé par des éléments des forces de l'ordre qui trouvait son attitude une peu trop suspecte.

Le dernier crime a eu lieu dans le quartier de Bab Bettioui. Un individu de 52 ans a ainsi été arrêté par la police pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l'arme blanche ayant entraîné la mort de son épouse. Le mis en cause, qui avait eu un différend familial avec sa femme, à son domicile, l'avait agressée à l'aide d'un objet métallique contondant. Le suspect a également agressé la propriétaire du domicile qu'il loue, lui infligeant des coups et blessures graves.

Dans ces trois derniers cas, précise le quotidien, les mis en cause ont été interpellés par la police juste après avoir commis leurs forfaits. Ils ont, ensuite, été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du Parquet compétent. Et ce, en vue de déterminer les circonstances de ces affaires, ainsi que les faits criminels retenus contre les mis en cause.