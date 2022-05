© Copyright : DR

Kiosque360. Des centaines de juifs marocains venus de plusieurs pays du monde se sont donnés rendez-vous cette année à Meknès. La Hiloula y est célébrée cette année dans un cadre particulier. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Célébration et retour aux sources. La Hiloula est à la fois un rite religieux spécifique à la communauté juive marocaine, surtout de l’étranger, et une occasion pour ces derniers de renouer avec leur pays d’origine. Cette année, la célébration de cette fête religieuse à Meknès revêt un caractère exceptionnel. L’événement religieux a connu l'affluence des membres de la communauté juive de tous les coins du Royaume et de plusieurs pays étrangers, notamment la France, la Belgique, le Canada et Israël. C’est en effet la première fois depuis 60 ans que la «Grande Hiloula des Tsadikim de Meknès» est célébrée, rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du week-end des 28 et 29 mai.



Cette année, poursuit le quotidien, la communauté juive marocaine a choisi le cimetière de la communauté à Meknès, dans lequel reposent plusieurs saints juifs, pour entamer la célébration de cette fête. Plusieurs centaines de juifs marocains, dont la plupart sont de Meknès, s’y sont donnés rendez-vous. Ils sont venus pour se retrouver, trouver une partie d’eux-mêmes et se recueillir sur les tombes de leurs saints vénérés.



C’est également une occasion de retrouver ce cimetière bien particulier qui a connu une restauration. En effet, comme l’a d’ailleurs souligné Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil des communautés israélites au Maroc, cité par le quotidien, le cimetière de Meknès est unique au monde avec ses tombes incrustées dans la muraille historique. Ce cimetière a connu des travaux de réhabilitation comme d’autres monuments historiques de la ville. La restauration du cimetière, érigé en 1682 mais tombé en décrépitude, s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'un programme initié par le souverain il y a plusieurs années.



Le responsable de la communauté juive marocaine, poursuit le quotidien, a justement mis la lumière sur les travaux de réhabilitation de l’ancien cimetière juif de Meknès. Une initiative, explique-t-il, qui est intervenue suite à la décision royale relative à la réhabilitation des cimetières juifs du Maroc. L’initiative royale a permis ainsi la sauvegarde de 180 nécropoles, qui ont retrouvé leur dignité, à la satisfaction des familles des défunts.



La célébration de la Hiloula à Meknès a été également marquée par l’inauguration de la réhabilitation du Musée du Mellah, un espace muséal qui recèle, selon le secrétaire général du Conseil des communautés israélites au Maroc, d'inestimables documents. C’est tout un travail de mémoire, inédit dans la région, qui a été effectué par le Maroc, est-il souligné lors de cette rencontre. Ce travail se manifeste notamment à travers la création dans plusieurs villes des espaces muséaux dédiés à la vie des juifs marocains et à leur patrimoine matériel et immatériel.



La Hiloula, explique le quotidien, est une sorte de pèlerinage organisé à travers le pays depuis plusieurs années. C’est une des traditions typiquement marocaines. Les juifs marocains du monde entier viennent chaque année en masse pour effectuer des pèlerinages dans les sanctuaires et visiter des saints enterrés au Maroc. Cet évènement est marqué par des chants et des prières juives pendant 7 jours de recueillement et de dévotion.