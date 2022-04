© Copyright : DR

Kiosque360. Des éléments de la police de Mediouna et de Tit Mellil ont mis fin à la cavale d’un dangereux individu qui avaient kidnappé, séquestré et violé deux femmes dans une maison abandonnée à Daroua. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le quartier de Mediouna à Casablanca a connu, mercredi dernier, juste avant la rupture du jeûne, une course-poursuite sur les toits des maisons après que la police s’est lancée aux trousses d’un individu recherché pour viol. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 18 avril, que les éléments de la police ont réussi à l’encercler sur le toit d’un hammam jouxtant la maison de sa famille. Selon des sources proches de l’enquête, le suspect faisait l’objet d’un avis de recherche à l’échelle nationale après que deux femmes l’aient accusé de viol.

Durant plus de dix mois, le mis en cause, qui a des antécédents judiciaires, a réussi à échapper aux multiples tentatives de la police de l’appréhender en recourant à plusieurs stratagèmes. Mais les enquêteurs n’ont jamais lâché prise jusqu’au jour où ils ont reçu une information qui va leur permettre de le piéger. Pour éviter d’être surpris par la police, le suspect avait creusé un trou dans le mur du hammam en arrêt pour s’y introduire et grimper sur son toit avant de sauter de l’autre côté de la rue.

Assabah rapporte que les éléments de la police lui ont tendu un piège pour l’encercler sur le toit du hammam avant de procéder à son l’interpellation. Le suspect, connu pour son agressivité avait commencé par harceler les victimes avant de leur proposer de l’argent en contrepartie de rapports sexuels. Mais les deux femmes refusaient toujours ses avances.

Le prévenu est passé alors à l’acte en suivant, un soir, l’une des serveuses dans une zone isolée où il l’a contrainte sous la menace à monter dans son triporteur. Il l’a emmenée dans une maison abandonnée dans la région de Daroua où il l’a violée avant de la libérer. Le lendemain il agressera sexuellement la deuxième serveuse dans le même lieu avant de disparaitre de la circulation. Sa cavale finira, mercredi dernier, sur les toits des maisons quand les éléments de la police de Mediouna et de Tit Mellil l’ont encerclé de toutes parts l’obligeant à se rendre pour répondre de ses crimes.